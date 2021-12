„Lüttje Lage“: Die Sache mit dem Lappen

Hannover

Ich muss meinen schönen alten grauen Führerschein umtauschen. Jetzt stand in der Zeitung: Stichtag 19. Januar. Okay, dachte ich, es wird Zeit.

Ich schaute auf die Internetseite der Führerscheinstelle Hannover, was zu tun sei. Und entdeckte ein Problem: Wenn der Führerschein nicht in Hannover ausgestellt wurde, muss man von der ausstellenden Behörde eine sogenannte Karteikartenabschrift beibringen. Das ist ein Papier, in dem dieselben Fahrerlaubnisdaten stehen, die auch auf der Fahrerlaubnis stehen. Vorschrift ist Vorschrift.

Ich habe einen Lappen, der 1975 von der Stadt Hildesheim (wo ich aufgewachsen bin) ausgestellt wurde, Klasse IV, wie das damals hieß, für Mopeds. 1976 wurde er per Stempel zum Autoführerschein Klasse III erweitert – von der Stadt Braunschweig. Ich weiß, das sagt man hier nicht laut, aber ich habe mal kurz in Braunschweig gewohnt. Jugendsünde sozusagen. Doch was war jetzt die ausstellende Behörde? Um das zu klären, rief ich bei der hannoverschen Führerscheinstelle an.

Beziehungsweise: Ich wollte anrufen. Entweder war sofort besetzt. Oder es klingelte etwa eine Minute lang, dann flog ich aus der Leitung. Ich habe nachgezählt: Ich habe es 102-mal probiert. Als ich Schwielen an der Fingerkuppe bekam, habe ich eine Mail geschrieben. Keine Antwort.

In meiner Verzweiflung rief ich in Hildesheim an. Dort erreichte ich einen Automaten, der sagte, man könne es vielleicht später versuchen. Ich habe es 24-mal versucht. Ich ahnte schon, das wird nichts mehr. Und am 20. Februar winkt mich ein Polizist kaltlächelnd an der Podbi aus dem Verkehr, schaut auf meinen Lappen und bedeutet mir, auszusteigen und die Hände auf das Wagendach zu legen.

Aus einem Impuls heraus wählte ich noch die Nummer der Stadtverwaltung Braunschweig. Nach 15 Sekunden hatte ich eine sehr nette Dame am Hörer, die meine Daten notierte. Am nächsten Morgen fand ich die Karteikartenabschrift im Postfach vor. Mit allen Angaben, auch denen zu Hildesheim.

Jetzt musste ich noch meinen Termin im Straßenverkehrsamt Hannover buchen. Ich habe online einen ergattert. Zu spät natürlich, aber immerhin: 9. Februar.

Ich hoffe nur, sie haben den 9. Februar 2022 gemeint. Man muss mit allem rechnen.

Von Bert Strebe