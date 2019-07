Lüttje Lage: Die Vegetarierin

Sie sei ab sofort Vegetarierin, verkündete unsere Tochter mit ernstem Gesicht. Meine Frau und ich sahen uns ein wenig überrascht an. Denn die 12-Jährige war in ihrem bisherigen Leben gerade nicht durch besondere Zurückhaltung beim Fleischessen aufgefallen. Sie werde an den Wochentagen kein Fleisch essen, sondern nur noch am Wochenende, sagte sie. Und es wäre schön, wenn wir uns beim Essen nun darauf einstellen würden. Auf Nachfrage begründete sie den Sinneswandel dann noch mit Fridays for Future und dem Klimawandel. Und in den Urlaub wolle sie jetzt auch gar nicht mehr fliegen. Höchstens nach Griechenland, das sei ja schließlich nicht so weit.

„Alles klar“, sagte meine Frau. Zum Abendessen sollte es Salat mit Hähnchenstreifen geben. Als wir drei am Tisch saßen, schaute unsere Tochter unzufrieden. Sie hatte Salat ohne Fleisch auf dem Teller, wir beiden Salat mit ein bisschen Fleisch. Nein, nein, es sei nichts mit ihr, sagte sie und pikste schlecht gelaunt mit der Gabel eine Gurke auf.

Dann sprach sie doch ihre Gedanken aus. Ob wir nicht woanders essen könnten, fragte sie ziemlich laut. Das sei ziemlich ungerecht, in ihrer Anwesenheit Fleisch zu essen, weil wir doch wüssten, dass sie jetzt von montags bis freitags Vegetarierin sei. Wir bemühten uns ruhig zu bleiben. Sie sei von uns nicht zum Fleischverzicht gezwungen worden, meinte meine Frau. Es sei in Ordnung, wenn jemand vegetarisch essen wolle, dennoch würden wir auch weiterhin gemeinsam an einem Tisch essen.

Unsere Tochter dachte kurz nach, dann fragte sie, ob es sich bei dem Hähnchenfleisch um Biofleisch handele. Die Antwort warte sie erst gar nicht ab, sie nahm den Löffel und schaufelte sich den Rest des Fleisches auf den Teller. Es wurde noch ein gut gelaunter Abend.

Von Mathias Klein