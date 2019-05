Lüttje Lage: Die einzigartige Strand-Alm

Städte sind ganz erpicht auf ein Alleinstellungsmerkmal, also etwas, was sie von all den anderen großen und kleinen Konkurrenten unterscheidet. Langenhagen hatte bisher keines – es sei denn, man wollte es wegen seiner zwischen Autobahnen eingezwängten und von großen und kleinen Bahnlinien durchzogenen Lage mit angehängtem Flughafen als Verkehrsperle der Region bezeichnen. Jetzt hat sich das geändert: Seit ein paar Wochen haben wir eine Strand-Alm.

Eine Strand-Alm ist marketingtechnisch die Wucht in Tüten, denn sie vereint begrifflich zwei Sehnsuchtsziele deutscher Urlauber miteinander. Hier die Alm, die dem erschöpften Bergwanderer als Ort der Labsal dient, wo ihm eine Sennerin inmitten blühender Blumenwiesen und mümmelnder, murmelnder, wiederkäuender Tieren ein kühles Getränk serviert, das er dann mit Aussicht auf schneebedeckte Gipfel und möglicherweise einen Almrausch zu sich nimmt. Dort der Strand, perfekter Ort der Spielerei und des Müßiggangs, an dem Wind- und Wellenrauschen entweder inspirieren oder einen dem Sonnenuntergang entgegendämmern lassen, zu dem man mit einem Cocktail in der Hand den weiteren Verlauf des Abends einläutet.

Blöd ist nur, dass Strand und Alm in der Realität nicht wirklich zusammengehören. Ein Strand ist laut Definition ein flacher Küsten- oder Uferstreifen aus Sand und Geröll. So etwas kann man am Langenhagener Silbersee, von dem hier die Rede ist, durchaus finden. Als Alm dagegen bezeichnet das Lexikon eine Bergweide nebst zugehöriger Wirtschaftsgebäude. Nun ja. Am Südostufer des Silbersees befindet sich ein etwa 15 bis 20 Meter hoher Rodelberg, der im eher flachen Langenhagen schon eine der höchsten Erhebungen darstellt. Kühe oder Ziegen sind dort zwar nicht zu finden, aber mit etwa Fantasie kann man sie sich denken. Passt also. Auf zur Strand-Alm, der einzigartigen.

Von Bernd Haase