Lüttje Lage: Die kleine Verkehrswende

Eine 53-Jährige hat durch ihr beherztes Einschreiten am Freitagnachmittag am Hauptbahnhof Hannover einem 25-Jährigen vermutlich das Leben gerettet. Die Mitarbeiterin der Eisenbahngesellschaft Metronom brachte den jungen Mann, der betrunken an einer Bahnsteigkante saß, vor der Einfahrt einer S-Bahn in Sicherheit.