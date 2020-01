Lüttje Lage: Ein Gespür für Dienstag

Jedem Anfang wohnt ein Ende inne. Der Beginn des Jahres mit all seinen Vorsätzen, die man im Ansatz umsetzt und meist nach dem ersten Einsatz aus- oder absetzt – er beendet auch allmählich die zeitliche Desorientierung. In den vergangenen Wochen konnte jeder Tag ein Sonn- oder Feiertag sein. Das Gespür für einen handelsüblichen Montag, also einen ersten von mehreren Wochenarbeitstagen inklusive Mistwetter und serienmäßig schlechter Laune, ging besonders in dieser Saison über die Vor- und Nachweihnachtszeit komplett verloren. Wie man es sonst nur von ausgedehnten Urlauben oder Einzelhaftstrafen kennt.

Am besten erkennt man die Rückkehr in die kalendarische Normalität an den Einkaufsmengen regelmäßig verzehrender Menschen. Der Großeinkauf sieht wieder auf Wochenfrist kalkuliert aus und nicht wie auf die Restlebensdauer. Und obwohl auch kühnste meteorologische Prognosen für Hannover und Umgebung keine Schneekatastrophen oder andere Szenarien ohne Strom, Wasser und Ausweg in Aussicht stellten, hatten die Öffnungszeiten kurz vor und zwischen den Feiertagen Endzeitcharakter.

Familien traten in Mannschaftsstärke an, um zwei oder mehrere Einkaufswagen durch die Gänge zu wuchten und zu greifen, was die rund 45 isolierten Stunden zwischen Heiligabendmittag und Siebenundzwanzigstendezembermorgen zu überleben helfen könnte. Um dann sofort und in Formation zurückzukehren in die Warteschlangen für Umtausch, Verpackungsmüll und Leergut – und nach einem weiteren kritischen Sonntag ohne Feieranlass für anderthalb Öffnungstage die Silvester-Neujahr-Listen abzuarbeiten.

Das alles ist jetzt vorbei. Einem Montag folgt ein Dienstag mit Arbeits- und Öffnungszeiten. Die nächsten Schließtage sind ausreichend entfernt und nehmen wieder einen berechenbaren Rhythmus an. Das Gespür kehrt zurück. Und Ostern ist noch lang hin. Fällt dieses Jahr wieder auf ein Wochenende. Glück gehabt.

Von Uwe Janssen