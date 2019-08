Lüttje Lage: Ein Schild zum Nichtverstehen

Jüngst besuchten meine Frau und ich die Grimmwelt. Ein modernes, sehr liebenswertes Museum in Kassel, wo man seine Erinnerungen an die von den Brüdern Grimm gesammelten Märchen auffrischen kann. Wo man viel Wissenswertes über das Mammutwörterbuch der beiden im 19. Jahrhundert wirkenden Sprachwissenschaftler und ihr arbeitsreiches Leben erfährt. Die Erläuterungen zu den mannigfaltigen Exponaten sind in deutscher wie in englischer Sprache verfasst. Jedenfalls die meisten.

Wir stoßen auf ein Ensemble von Monitoren, wo man per Knopfdruck allerlei Animationen abrufen kann. Vor diesen Monitoren hängt ein Schild. Das weist die Gäste der Grimmwelt darauf hin, dass die englischsprachigen Erläuterungen derzeit nicht abrufbar sind. Aus technischen Gründen. Leider. Doch das steht da auf Deutsch.

Ich überlege, wie es mir in einem finnischen Museum ergehen würde. Wenn da auf finnisch notiert wäre, dass eine englischsprachige Bildschirmerklärung gerade nicht funktioniert. Ich würde nur Tulki Sulki Kaukaamäänen verstehen. Also nix. Stattdessen würde ich auf den Knöpfen herumdrücken, mir Gedanken über die zahllosen Vokale im Finnischen machen und – ganz wuschig im Kopf – verstört das nächste Ausstellungsstück ansteuern.

Die Frage ist: Warum haben die Grimmweltler ihren Hinweis für englischsprachige Gäste nicht in Englisch verfasst? Ist das Museumspädagogik 4.0? Fordern und fördern? Vielleicht glaubt man in Kassel, man dürfe doch wohl von jedem Besucher eines mit deutschen Sprachschätzen und deutschen Märchen befassten Museums verlangen, solch ein popeliges Hinweisschild lesen zu können. Auf Deutsch.

Es waren am Tag unseres Besuchs übrigens viele Touristen aus dem Ausland vor Ort. Zu Protestaktionen vor dem Monitor-Ensemble kam es aber nicht. Immerhin. Großer Beliebtheit erfreute sich hingegen ein Raum mit einer Videoinstallation, wo ganz viele Menschen verschiedener Nationalitäten das Märchen vom Rumpelstilzchen vorlasen. Auf einem Dutzend Bildschirmen, in 28 Sprachen. Und da war dann für jeden was dabei.

Von Michael Zgoll