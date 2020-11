Lüttje Lage: Ein verschwommener Fleck

Ich fahre jetzt mehr Fahrrad, auch wegen Corona. Und Radler wissen: Wenn du immer fährst, erwischt dich irgendwann mal ein heftiger Regen. Bei mir war es neulich Abend soweit.

Ich hatte noch nicht 500 Meter des Heimwegs von der Redaktion geschafft, da fing es an zu regnen. Nicht ein bisschen, sondern richtig. Es war, als hätte jemand die Dusche angestellt. Nach einem Kilometer wusste ich, dass meine Jacke nicht so regenfest war wie versprochen. Nach einem weiteren Kilometer hatte sich das Wasser den Weg bis zum letzten Kleidungsstück gebahnt. Kurz bevor ich zu Hause ankam, hörte der Regen auf.

Als Tochter 2 hörte, dass ich mit patschenden Schritten in den Wohnungsflur trat, eilte sie herbei, um mir die wichtigsten Begebenheiten des Tages zu erzählen. Dass ich klatschnass war, schien sie nicht zu bemerken. Tochter 1 bemerkte es. „Regnet es?“, fragte sie. „Im Moment nicht“, sagte ich. Mit der Antwort war sie zufrieden.

Elternabend im Schlafzimmer

Ich wollte aus dem nassen Zeug raus und ging zum Schlafzimmer. Die Tür war zu, aus dem Inneren drang mir Stimmengewirr entgegen. Meine Verwunderung hielt einige Sekunden, dann fiel es mir ein: Es war Elternabend, coronabedingt online, und meine Frau nahm vom Schreibtisch im Schlafzimmer teil. Na, toll. Ich betrat den Raum als wäre nichts Besonderes, nickte einmal in Richtung des Bildschirms mit den vielen Köpfen und ging zum Schrank. Ich hoffte, dass meine Frau die Kamera so eingestellt hat, dass der Hintergrund unscharf ist. In dem Fall wäre ich von den anderen nur als verschwommener Fleck zu sehen, was meinen Zustand in diesem Moment ohnehin treffend beschrieb. Ich pflückte mir trockene Sachen aus dem Schrank und zog mich an einen weniger öffentlichen Ort zurück, um mich umzuziehen.

Wenn die Corona-Pandemie vorbei ist, will ich übrigens weiter viel Fahrrad fahren. Aber ich hoffe, dass dann die Elternabende wieder aus meinem Schlafzimmer verschwinden.

Von Heiko Randermann