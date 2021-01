Lüttje Lage: Eine Stimme für die Amsel

Bei uns im Garten ist derzeit nicht viel los. Wenn wir aus dem Fenster schauen, sehen wir ab und an Meisen in den kahlen Bäumen, Tauben und Eichelhäher sind da, ein Rotkehlchen und natürlich die Amseln, die gerne unter der Hecke herumhuschen. Alle sind sie nicht so geschäftig wie sonst. Es ist eben noch Winter, und vielleicht spielt der Lockdown auch in der Tier- und Vogelwelt eine Rolle.

Ich erzähle das, weil mir eine Nachricht des Naturschutzbundes auf den Schreibtisch geflattert ist. Der kürt seit 1971 den Vogel des Jahres, eine Auszeichnung, die aus naheliegenden Gründen nicht überreicht wird und von der die Betroffenen vermutlich nicht ahnen, dass es sie gibt.

Bisher war es so, dass Experten den Siegervogel ausgewählt haben. Dieses Mal wählt die Bevölkerung auf der Seite www.nabu.de per Internetabstimmung. Nach der ersten Runde liegt die Stadttaube vor dem Rotkehlchen und der Amsel.

Wir haben allgemein ein etwas angespanntes Verhältnis zu Tauben, gleich welcher Art. Bei uns machen sie morgens und abends einen ziemlichen Lärm. Außerdem benehmen sie sich herrisch, vertreiben die kleineren Vögel von unserem Teich oder im Winter von den Futterplätzen. Die Amseln machen so etwas nicht. Dafür kommen sie oft neugierig angehüpft, wenn wir uns im Garten zu schaffen machen, beobachten und legen dabei den Kopf schief. Das finden wir niedlich.

Obwohl die Amsel auch sehr gut singen kann, war sie in den fünf Jahrzehnten, die es die Aktion mittlerweile gibt, noch nie Vogel des Jahres (2020 wurde es übrigens die Turteltaube). Das finden wir ungerecht und werden, obwohl es sicherlich größere Probleme gibt, unsere Stimme erheben – im Internet, für die Amsel.

