Lüttje Lage: Einfach zum Piepen!

Hannover

Rauchmelder sind ein Segen. Sie kleben an der Zimmerdecke und passen auf. Rund um die Uhr wachen sie darüber, dass kein bedrohliches Feuer und kein gefährlicher Qualm unbemerkt bleibt. Falls etwas passiert, gibt es schrille Töne. So weit, so gut. Unangenehm wird das Ganze aber dann, wenn die kleinen Helferlein einfach so aktiv werden.

Eines nachts gab einer der drei Kerle in unserer Wohnung gegen 2 Uhr einen kurzen, lauten Piepser von sich. Der Verursacher blieb unentdeckt. Am Ende zweifelten meine Freundin und ich sogar, überhaupt etwas gehört zu haben. Den Folgetag blieb alles ruhig. Doch dann tönte es in der nächsten Nacht wieder etwa zur selben Uhrzeit.

Geheimwaffe bringt den Erfolg

Die Suche begann – und blieb erfolglos. Immerhin fand ich durch Googlen heraus, dass ein Melder offenbar sein nahendes Batterieende ankündigte. Also holte ich die drei Geräte von der Decke und bedachte sie mit prüfenden Blicken. Doch keiner traute sich jetzt, öffentlich zu piepen. Letztlich kamen alle wieder auf ihren Posten.

Aber: In der nächsten Nacht fühlte sich der freche Rauchmelder offenbar richtig sicher und piepte gleich zweimal. Aber der Gute hatte die Rechnung ohne meine Geheimwaffe gemacht: das Ermittlerduo Kater & Kater. Beide saßen nun im Flur und starrten – mit gleichzeitig müden und wütenden Blicken – nach oben. Der Übeltäter war entlarvt.

Jetzt hält er den Mund

Am folgenden Morgen bekam er eine neue Batterie, seitdem hält er in Friedenszeiten den Mund. Vorsorglich gab es für die anderen beiden auch neue Energie, immerhin sind sie gleich alt. Und ja, das hätte ich von Anfang an so haben können. Aber wo bleibt dann der Spaß an der Jagd?

Lüttje Lage: Weitere lustige Texte aus unserer Serie lesen Sie hier.

Von Peer Hellerling