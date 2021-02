Lüttje Lage: Einmal ist keinmal

Eigentlich passiert ja zurzeit nicht allzu viel im Privatleben, aber was Karla jetzt erlebt hat, wäre auch guter Stoff für die US-amerikanische Fernsehserie „Sex and the City“ gewesen. Karla ist angesprochen worden, auf offener Straße direkt vor ihrem Haus. Von einem ziemlich selbstbewussten Mann, einen Kopf kleiner, aber was soll’s. Mit Mitte fünfzig von einem 40-Jährigen angebaggert zu werden, hat ja Seltenheitswert. Da muss man schon mal gucken, ob man nicht nimmt, was da so kommt.

Und um nichts anderes als schnödes Anbaggern kann es sich bei der Kontaktanbahnung gehandelt haben. Er sei ein Nachbar aus dem Hinterhaus – die Südstadt ist dicht besiedelt – und wolle sie gerne kennenlernen. Karla habe so eine hübsche Figur. Ah ja. Mehr geschmeichelt als verdutzt hat sie dem Verehrer reflexartig ihre Handynummer gegeben – und es sofort bereut. Der junge Mann hat sich als ein wenig lästig erwiesen, wenngleich auch durchaus charmant. Mit seiner Jugend kann er ein bisschen punkten bei Karla, ansonsten kommt er nicht infrage.

Der Mann ist im Jagdfieber

Karla ist nicht auf Partnersuche, aber das ist dem Verehrer offenbar egal. Der Mann ist im Jagdfieber. Via Smartphone gehen eindeutige Angebote ein, zumindest trägt er auf sämtlichen Fotos einen Lendenschurz. Wir haben uns königlich amüsiert über die Bilder, leider hat Karla den Typen umgehend blockiert. Wir haben ihn Tri Top genannt, so klebrig wie der süße Sirup aus den Siebzigern. Und Tri Top lässt nicht locker, er hat ja die Adresse. Einmal sei keinmal, man könne doch nur ein bisschen klönen – und vielleicht kuscheln?

In diesen trüben Tagen hat Tri Top uns unsere Videotreffen definitiv versüßt. Zweimal hat er noch vor Karlas Tür gewartet und sie gebeten, abends die Vorhänge im Schlafzimmer doch wieder offenzulassen. Damit hat er dann allerdings jegliche Sympathie, die wir für den jugendlichen Schürzenjäger bis dato noch hatten, verspielt. Mann muss wissen, wo die Grenzen sind. Trip Top ist raus und die Gardine zu. Seitdem ist Ruhe. Trotzdem schade, dass dieses Abenteuer kein echtes werden sollte. Die spannende Abwechslung ist zu schön gewesen. Und bei uns im Hinterhof passiert einfach gar nichts.

Von Von Susanna Bauch