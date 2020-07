Lüttje Lage: Ende eines Bikerlebens

Mein Motorrad musste zum TÜV – obwohl die rote Honda in den vergangenen zwei Jahren eigentlich nur in der Garage gestanden hat. Mein Mann und ich waren kaum mit unseren Motorrädern unterwegs. Begründungen gab es viele. Keine Zeit. Zu heiß. Auch die zunehmende Rücksichtslosigkeit anderer Verkehrsteilnehmer spielte eine Rolle. Die Furchtlosigkeit der jungen Jahre schwindet mit dem Alter offenbar. Und seien wir ehrlich: Mit einem 50 Jahre alten Rücken sitzt es sich eben auch nicht mehr so elastisch auf der Maschine wie mit 25.

Das TÜV-Projekt stand leider von Beginn an unter keinem positiven Stern. Den ersten Termin musste ich verschieben, weil die Maschine am Morgen nicht ansprang. Als ich mich wieder aus meinen Motorradklamotten schälte, schaute ich verwundert auf eine Spur schwarzen, krümeligen Plastiks, die sich durchs Haus zog. Die Inspektion meiner Bundeswehrstiefel, die mir 15 Jahre lang gute Bikerdienste geleistet haben, bescherte einen puddingweichen, abgelösten Absatz. Hoffentlich machen Bundeswehrsoldaten im Einsatz andere Erfahrungen, dachte ich.

Anzeige

Es folgte am nächsten Tag eine erfolgreiche Fahrt zur Werkstatt, auch die TÜV-Prüfung verlief problemlos. Doch als ich zurückwollte, sprang die Honda erneut nicht an. Die freundlichen Kfz-Mechaniker hängten die Batterie kurzerhand ans Ladegerät, und ich machte es mir im Wartebereich gemütlich. Dann vernahm ich ein leises „Rieetschsch“ – und der Reißverschluss an meiner Motorradhose platzte auf.

Weitere HAZ+ Artikel

Kann es mehr Zeichen geben? „Nun ist Schluss. Ich höre auf“, sagte ich entschlossen zu meinem Mann, nachdem ich mein Motorrad wieder in die Garage gefahren hatte. Ich hab auch schon eine Idee, was ich mit dem Verkaufserlös machen werde. Ein E-Bike wäre schön. Alles hat seine Zeit im Leben.

Lüttje Lage: Hier finden Sie weitere lustige Texte aus unserer Serie

Von Meike Hakemeyer