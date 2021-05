"Lüttje Lage": Endlich wieder Einschulung

Seit Tagen wächst an unserem Küchentisch die Vorfreude. „Oh my god, so viele Leute auf einmal zu sehen, das wird mich total flashen!“, jubelte die erste meiner Töchter. In dieser Woche dürfen die drei erstmals wieder einen Fuß in ihre Klassenzimmer setzen. Nach fünf Monaten. Ihre Corona-Testsets haben sie sich schon in der Schule abgeholt. Ich war erleichtert, dass sie den Weg noch weitgehend selbständig fanden.

„Am meisten freue ich mich auf die Freistunden“, sagt die zweite Tochter. „Vielleicht kriegen wir alle eine Zuckertüte zur Einschulung“, träumte die dritte. Dunkel erinnerte ich mich daran, dass sie die ersten Schulschließungen vor einem Jahr noch als „Corona-Ferien“ gefeiert hatten.

Seitdem haben wir alle viel daheim gelernt. Zum Beispiel, wie wichtig geregelte Tagesabläufe für junge Menschen sind, wenn sie nicht Müßiggang und Faulenzerei anheim fallen sollen. Und dass nichts die physische Präsenz der pädagogischen Fachkraft ersetzen kann. Völlig zu recht spricht man vom Lehrkörper und nicht von der Lehrcloud. Und wir haben gelernt, welche menschlichen Prüfungen das enge Zusammenleben von Eltern und Teenagern mit sich bringen kann. Die einen nennen es Homeschooling, die anderen nennen es Vorhölle. Meine Töchter können das bestätigen.

Der einzige in unserer Familie, der in diesem Jahr wirklich eingeschult wird, ist der sechsjährige Sohn. Er glaubt allerdings, Schule sei es, wenn man daheim in Jogginghose mit dem Laptop spricht. „Mann, wird das ungewohnt, wieder eine Jeans anzuziehen“, sagte eine Tochter jetzt.

Mir fiel sofort Karl Lagerfeld ein. „Wer eine Jogginghose trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren“, befand der Modepapst in einer Enzyklika. So gesehen werden meine Töchter jetzt dank der Schule ein wenig Kontrolle zurückgewinnen. Ich begrüße das. Wenn sie aus dem Haus sind, werde ich dreimal tief durchatmen. Dann entspanne ich mich. Vielleicht ziehe ich mir zur Feier des Tages mal eine Jogginghose an. Ich finde, wer eine Jogginghose trägt, hat sich endlich von Karl Lagerfeld emanzipiert.

Von Simon Benne