„Lüttje Lage“: Engel am Telefon

„Warum Männer nicht zuhören und Frauen schlecht einparken“ - das war der Titel eines Bestsellers im Jahr 2000. Dieses oft zu Recht kritisierte Buch, das Geschlechterstereotype förderte, ist zum Glück mittlerweile in Vergessenheit geraten. Allerdings könnte es bald von mir neu aufgelegt werden, dann aber unter neuem Titel.

Seit wenigen Wochen benutze ich einen Carsharing-Dienst. Einfach online reservieren, einsteigen und losfahren. Das mit dem Losfahren ist manchmal allerdings schwerer als gedacht.

An einem Sonnabendmorgen setzte ich mich in einen schwarzen Kombi. Ein großes Auto, jedenfalls für meine Verhältnisse, mit sechs Gängen. Also Fuß auf Kupplung, Rückwärtsgang rein, Handbremse gelöst, Zündschlüssel umgedreht, und los geht‘s. Ging es allerdings nicht. Ich gab Gas, aber rührte mich nicht von der Stelle. Noch mehr Gas, schließlich stand ich auf einem kleinen Abhang – der Motor heulte ungesund auf, die Drehzahlnadel schoss nach rechts, dann würgte ich den Wagen ab. Noch mal probieren. Wieder abgewürgt. Nach mehreren Versuchen gab ich frustriert auf und rief verzweifelt eine Service-Hotline an. Der Mitarbeiter am anderen Ende hatte ein Engelsgeduld. „Haben Sie die Handbremse gelöst?“, „Was zeigt die Anzeige im Dashbord?“ waren nur einige seiner Fragen.

Fast zehn Minuten versuchte er, mir zu helfen. Es tat sich nichts. Dann plötzlich die alles entscheidende Frage. „Gibt es am Schalthebel einen Metallring, den man hochziehen kann?“ Ja, den gab es. Ich zog und auf einmal ließ sich der Knüppel noch weiter nach rechts bewegen. Ich war die ganze Zeit nicht im Rückwärtsgang gewesen, wie ich es gedacht hatte. Kaum hatte ich den eingelegt, ließ sich der Wagen butterweich aus der Parklücke fahren.

Und wie wird nun die Neuauflage des Buches von der Jahrtausendwende heißen? Ist doch klar: „Warum Männer doch gut zuhören und Frauen schlecht ausparken können“. Und dir, lieber unbekannter Mitarbeiter von der Service-Hotline, werde ich es widmen.

Von Inga Schönfeldt