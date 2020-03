Lüttje Lage: Er hat ein Motiv

Der Plan war, ein neues Objektiv an der Kamera auszuprobieren. Indoor war alles für gut befunden. Nun kam Outdoor. In der Stadt gar nicht so einfach, wenn man Missverständnisse vermeiden will. Einfach an die Straße stellen und Menschen fotografieren? Endet heutzutage in Ohrfeigen, Anzeigen und üblen Vorurteilen. Gut, junge Leute erkennen eine Kamera gar nicht mehr, wenn sie außerhalb eines Smartphones wohnt. Und wenn man auf den Autoverkehr in verkehrsberuhigten Zonen zielt, lassen sich auch eilige Fahrer kurzfristig zu Vorschriftsmäßigkeit herab. Trotzdem: alles zu stressig, also ab in die Eilenriede. Natur fotografieren.

Tuscheln über den Mann im Unterholz

Nun ist die Natur in der Eilenriede Anfang März noch nicht gerade explodiert, und spektakuläre Tiere sind noch in der Saisonvorbereitung. Wenn man also kein Spezialinteresse an gelangweiltem Nachwinterwald in den Farben blassgrün, blassgrau, blassbraun und blassblass hat, sieht man als Baumstammfotograf ziemlich doof aus. Spaziergänger blicken sich um und tuscheln, was der Mann im Unterholz wohl tatsächlich will und wen oder was er wo vergraben hat. Und das ihnen unaufgefordert hinterhergerufene Argument „Autofokus ausprobieren“ erhärtet den Verdacht eher, als dass es ihn entschärft.

Tatortfotografie oder was sonst?

Also weg hier – und auf der anderen Seite der Bernadotteallee verlassene Sitzbänke ablichten. In der Schwarzweißfotografie sind sie melancholisches Zeugnis der Vergänglichkeit. Aber wenn man in Farbe in der Eilenriede steht und eine leere Bank knipst, sieht das für Vorbeilaufende nach Tatortfotografie aus, nach Fetisch oder nach der Vorbereitung einer schweren Straftat. Vermutlich ein Banküberfall.

Indoor reichte ja eigentlich auch.

Von Uwe Janssen