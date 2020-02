"Lüttje Lage": Es ist kein Valentinstag!

Wir saßen in trauter Männerrunde. Lauter gestandene Kerle. Doch irgendwann fingen alle an, ganz romantisch zu raunen. Es ging um Süßigkeiten und Blumen. „Am Freitag ist doch Valentinstag“, belehrte mich einer der Herren, als ich fragend dreinschaute. Dann erzählten sie mir vom frommen Mönch Valentin, der einst Blumen verschenkt und Pärchen gegen das Gebot des Kaisers getraut habe. Einer der Herren wusste, dass Sankt Valentin um 270 n. Chr. in Rom hingerichtet wurde. Ein Heiliger der Liebe. „Als Kirchgänger solltest du den eigentlich kennen“, fügte er spitz hinzu.

Nicht oft hat man als guter Katholik Gelegenheit, an der Spitze der Aufklärung zu stehen. Also genoss ich den Moment in stiller Demut. Dann erwiderte ich, dass es um 270 n. Chr. noch gar keine richtigen Mönche gab. Der „Schutzpatron der Liebenden“ war traditionell auch eher der Schutzpatron der Epileptiker, der Pest- und Gichtkranken sowie ein Helfer bei Viehseuchen. Pilger verehrten die Hirnschale des Heiligen als wundertätige Reliquie.

Der Vatikan, der in Fragen des Heiligenkultes ja als eine Art Zentralinstanz gilt, hat diesen Valentin aber schon vor 50 Jahren aus dem offiziellen Kalender gestrichen. Die Quellenlage war einfach zu dünn. Es gibt noch einen anderen Heiligen gleichen Namens. „Aber dessen Valentinstag ist nicht der 14. Februar, sondern der 7. Januar“, erklärte ich, ohne mir meinen Triumph anmerken zu lassen.

Die Herren sahen mich fast etwas böse an. Aber das ist mir egal. Kirchen aller Konfessionen überbieten sich seit einiger Zeit darin, am 14. Februar Gottesdienste für Liebespaare anzubieten. Das zeugt aber nur davon, dass die Kirchen sich das Copyright für St. Valentin haben abknöpfen lassen. Das Comeback dieses angeblichen Blumenverschenkers ist nur eine Marketing-Aktion der Tulpenzwiebelindustrie. Darum werde ich den 14. Februar furchtlos ignorieren. Nicht aus Lieblosigkeit. Sondern im Dienste von Aufklärung und wahrer religiöser Bildung.

Von Simon Benne