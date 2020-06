Lüttje Lage: Extremurlaub

In gerade einmal fünfeinhalb Wochen starten wir in den Urlaub, zwei Wochen auf einer Ostfriesischen Insel. Und als ob wir da gefühlt nicht schon hundertmal waren und inzwischen fast jedes Sandkorn und jede Welle kennen, ist die Aufregung jedes Mal wieder groß. Und natürlich laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Ich hatte die komplizierte Aufgabe, mich um die technische Ausstattung der Fahrräder zu kümmern. Das habe ich erledigt. Nach einem kurzen Blick habe ich festgestellt, dass alle Räder einen Besuch in der Werkstatt benötigen.

Meine Urlaubsvorbereitungen sind damit abgeschlossen. Jedenfalls fast. Bis auf das Raussuchen von kurzen Hosen und Shirts am Abend vor der Abfahrt.

Anzeige

Insgesamt rechnen wir mit mildem, sonnigem Wetter, wegen der Wassertemperatur wird es dort im Sommer nie kälter als 14 Grad. Und auch an den heißesten Tagen nie wärmer als 25 Grad. Die Vorbereitungen unserer Tochter sehen allerdings nach einem Extremurlaub aus. Sie hat zunächst die Zahl der T-Shirts überprüft und festgestellt, dass sie zu wenig für zwei Wochen habe. Dann zählte die 13-Jährige die dicken Pullover. Auch hier hieß es: „Mama, ich brauche für den Urlaub noch dicke Pullis.“ Dass sie einen neuen Bikini benötigt, sehe ich ein, aus dem anderen ist sie herausgewachsen.

Weitere HAZ+ Artikel

Nach der Kaufgenehmigung für den Bikini durch die Eltern ging es weiter: Unsere Tochter nutzte einen günstigen Moment, wir saßen beim Abendessen am Tisch. Sie müsse da noch etwas wegen des Urlaubs sagen, fing sie an. Wir wüssten ja auch, dass sie immer so schnell friere und auf der Insel sei es doch manchmal so windig. Und deshalb brauche sie jetzt schon unbedingt die dicke Daunenjacke, die sie zum Winter bekommen sollte.

Meine Frau und ich versuchten möglichst so zu schauen, als hätten wir gerade gar nichts gehört. Ich fragte, ob sie noch etwas Salat haben wolle. Dann kam nur: „Ihr seid voll fies!“ Und wir saßen nur noch zu zweit am Tisch.

Lüttje Lage: Hier finden Sie weitere lustige Texte aus unserer Serie

Von Mathias Klein