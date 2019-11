Lüttje Lage: Falscher Mensch?

Meine Bank versucht gerade, mich zu überreden, Überweisungen mithilfe meines Mobiltelefons abzuwickeln. Ich könnte dann, so werben sie in einem Filmchen, während ich auf dem Bahnsteig auf den Zug warte, nebenher ein paar Bankgeschäfte erledigen. Was für ein Blödsinn. Wenn ich irgendwo warte, lasse ich meine Gedanken fliegen, denke mir kleine Geschichten aus, beobachte meine Mitmenschen oder tue einfach nichts – übe mich in der hohen Kunst der Meditation.

Das gönnt mir das Geldhaus nicht. Sollte ich das Verfahren mit dem Handy ablehnen, schreiben sie mir, müsste ich künftig ein Lesegerät nutzen, in das ich meine Scheckkarte stecke. Aus Sicherheitsgründen sei das unumgänglich. Zähneknirschend füge ich mich.

Um das Gerät zu testen, überweise ich 10 Euro auf das Konto meiner Frau. Die wird sich wundern. Ich tippe Zahlenkolonnen ein, erst in den Computer, dann in das winzige Lesegerät, für das mir die Bank 10 Euro abgeknöpft hat. Dann spuckt der kleine Kasten endlich eine TAN aus. Ich übertrage die Zahlen auf den Computer – der meldet höhnisch: falsche TAN. Ich tippe neu, wieder falsche TAN. Ich fange noch mal ganz von vorne an. Wieder falsche TAN. Sind meiner Frau 10 Euro zu wenig?

Vielleicht sollte ich zum Raschplatz fahren und diesen Geldleuten ihren Quatsch vor die Füße werfen. Ich greife mir statt dessen die Hündin. Wir machen einen Entspannungsspaziergang in der Eilenriede, ich schütte ihr mein Herz aus. Die Hündin schaut verständnisvoll.

Ich mach’s jetzt kurz. Am Ende kommt heraus, dass ich bei der Eingabe der letzten zehn Ziffern der IBAN meiner Frau bei der vierten Zahl von hinten einen Zahlendreher hatte. Das Kartenlesegerät ist aber dumm (was will man für 10 Euro auch erwarten) und kennt vermutlich nur eine Fehlermeldung: falsche TAN. Falsche IBAN geht wohl nicht. Vielleicht wäre auch „Falscher Mensch“ angebracht. Vielleicht bin ich einfach zu blöd fürs mobile Banking.

Von Hans-Peter Wiechers