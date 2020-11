„Lüttje Lage“: Fehltritt mit Folgen

Ein kurioser Vorfall ist endlich abgeschlossen. Und meine Freundin Ulla muss nicht in den Knast. Vor ein paar Monaten schon übermannte sie ein kleiner Wutanfall. Bei einer nächtlichen Heimfahrt mit dem Rad blockierten zwei dieser Leih-Elektroroller ihre Fahrspur. In einem ihr unerklärlichen Akt von Gewalt hat sie die beiden Gefährte umgetreten. Und es sofort bereut. Direkt dahinter nämlich stand ein Polizeiwagen.

Sofort notieren die Beamten den Vorfall, es ging nun um Sachbeschädigung und Vandalismus. Ulla bereute und bereute, zudem konnte sie nicht mehr schlafen, wähnte sie sich doch als Beamtin bereits hinter Gittern. Und während die Bürokratie ihren Lauf nahm, schrieb sie einen herzzerreißend demütigenden Brief an das Unternehmen mit den Elektrorollern, in dem sie sich zigfach entschuldigte und Besserung bei der Kontrolle ihrer Gefühle gelobte. Von einer Spende konnten wir sie gerade noch abhalten. Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Die Melanie antwortete. Man sei in der Firma so entzückt über dieses einmalige und aufrichtige Bekennerschreiben, dass man ihr sofort zehn Freifahrten anbot und überhaupt kein großes Ding aus dem Fehltritt machen wolle – soweit der Einfluss reiche.

Ulla ist Radfahrerin und will keine Roller-Freifahrten sondern vor allem, dass die Anzeige eingestellt wird. Aber sie war schon ein bisschen erleichtert. Die Erlösung kam Wochen später per Post. Kein Vandalismus, keine Sachbeschädigung, keine Bewährungsstrafe. Die Sache ist erledigt. Ulla hat dann überlegt, sich noch mal bei der Firma zu bedanken. Mit Blumen oder so. Und dabei festgestellt, dass sie diesem Unternehmen ganz umsonst demütig auf die Pelle gerückt ist. Sie hatte in der verhängnisvollen Nacht offenbar zwei Roller eines Konkurrenzunternehmens umgelegt. Und niemand hat es gemerkt. Aber, was soll’s. Die Geste zählt!

Von Susanna Bauch