Lüttje Lage: Fernseher mit Knacks 

Unser Fernseher hat einen Schaden. Eigentlich nix Schlimmes: Zwei Reihen der winzigen Leuchtdioden sind kaputt – eine Horizontale in der oberen Bildhälfte und eine Vertikale etwas in Entfernung vom linken Bildrand. Zwei schnurgerade Linien ziehen sich also über den Bildschirm und treffen sich im linken oberen Viertel zu einem ständig leuchtenden Punkt.

Für die Kinder ist es eine Katastrophe

Nix Schlimmes, finden wir Eltern. Eine Katastrophe, sagen die Kinder. Das Programm war auch nicht besser, als die Linien noch nicht da waren, sagen die Eltern. Das sei ja nun mal ein total blödes Argument, sagen die Kinder.

Früher hätte der Vater das Problem einfach mit einem kräftigen Klaps gelöst. Also: auf den Fernseher. Bei den Röhrenbildschirmen ließen sich auf diese Weise erstaunlich viele Probleme beheben. Flachbildschirm haut man aber nicht.

Linien sind nicht zu ignorieren

In einem Punkt hat der Nachwuchs allerdings recht: Man kann diese Linien nicht ignorieren. Wenn Herr Scholz zu uns spricht, dann hat er einen Faden über der Stirn gespannt. Laufen Kanten im Bild ganz knapp nicht parallel zu den Linien, kann einen das wahnsinnig machen. Und mehr als einmal haben wir diesen leuchtenden Punkt links oben für einen Bestandteil des Films gehalten – ein leuchtendes Fenster im Dunklen oder ein Motorrad.

Die Linien sorgen dafür, dass wir beim Fernsehen nie ganz vergessen, dass wir fernsehen. Ich finde das charmant. Es ist ein bisschen wie bei den Schallplatten früher. Man gewöhnt sich an das Knacken an bestimmten Stellen, und fehlt das Knacken, dann ist auch der Zauber weg.

Der Fernseher bleibt – bis auf Weiteres

Also ist es erst mal beschlossen: Der Fernseher bleibt. Das Problem ist nur: Wie bringe ich das den Kindern bei? Mit so was wie Schallplatten brauche ich ihnen da wohl nicht kommen. Und vielleicht kommen sie dann noch selber auf die Idee, es mit einem Klaps auf den Fernseher zu versuchen – wenn der Bildschirm es dann gar nicht mehr tut, kämen wir wohl um einen Neukauf nicht mehr herum.

Von Heiko Randermann