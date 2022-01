Lüttje Lage: Fitness, Coolness, Lochness

Dieses Jahr soll alles anders werden. Dieses Jahr heißt es gerade zu Beginn: durchziehen! Denn was nützt es, wenn der gute Vorsatz als Grundsatz zum Einsatz kommt, aber schon im Ansatz stecken bleibt?

Die wichtigsten Erkenntnisse nach der ersten Woche:

1. Auf dem Weg zu Fitness, Wellness und Coolness muss so manches Motivationslochness überwunden werden. Ist aber natürlich eine Sache der Gewöhnung. Spätestens in zwei Wochen sollte der Wille, sich für die gute Sache zu quälen, keine Hürde mehr sein, sondern ein tägliches Highlight. Und dann ist ja auch bald Sommer.

Eher vage; die Waage

2. Auch Personenwaagen haben schlechte Tage. Manchmal lügen sie einfach aus reiner Böswilligkeit. Dann nämlich, wenn man nach einer sportlichen Betätigung das sichere Gefühl hat, es sei beim Gesamtgewicht wirklich was ins Purzeln gekommen und man habe mindestens ein halbes Kilogramm auf der Yogamatte oder im Wald gelassen, und die Waage stur den Wert von gestern anzeigt. Außerdem ignoriert sie den Versuch, durch geschickte Haltung während des Wiegevorgangs sein eigenes Gewicht so im Körper zu verteilen, dass es nicht komplett in den Füßen ankommt. Da steht immer noch die blöde Zahl von gestern.

3. Man sollte zumindest in der Lochnessphase, also den anfälligen ersten Wochen, seine Laufrouten so planen, dass keine gastronomischen Einrichtungen an der Strecke liegen. Es hilft nicht, wenn man in der Eilenriede hervorragend unterwegs ist und einen tollen Rhythmus hat und sich dann wie aus dem Nichts plötzlich ein Milchhäuschen in den Weg stellt – mit aromatischen, gerade in der Winterzeit beliebten Heißgetränken und dem Sirenengesang „Wir sind im Wald, der Glühwein ist nicht kalt“. Man kann das Geld zu Hause lassen, aber was ist, wenn sie anschreiben und du am Ende des Monats alles zusammen bezahlen kannst? Also: einsame Strecken wählen, nirgends einkehren, zur Sicherheit keine Impfdokumente mit sich führen, nicht von fliegenden Händlern mit Getränketanks auf dem Rücken ansprechen lassen. Sonst liegen Run und Rum ganz nah beieinander. Und man ist hinterher völlig groggy. In jeder Hinsicht.

Von Uwe Janssen