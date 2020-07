Lüttje Lage: Fragen an den Vermieter

Der Verband der niedersächsischen Wohnungswirtschaft hat vor Kurzem mitgeteilt, die Nachfrage nach Mietwohnungen sei in der Corona-Krise gesunken. Meine Freundin und ich können das so allerdings nicht unterschreiben – im Gegenteil. Aus unserer Sicht sind eher die Rückmeldungen potenzieller Vermieter auf unsere Anfragen gesunken. Oft schreiben wir auf den einschlägigen Portalen wie in ein schwarzes Loch, ohne Chance auf Antworten.

Und diejenigen, die reagieren, wollen allerhand wissen. In der Mieterselbstauskunft soll ich Fragen nicht nur nach Haustieren und Musikinstrumenten beantworten. Mitunter geht es auch um offene Haftbefehle, meine Staatsangehörigkeit und ob ich in nicht allzu ferner Zukunft vielleicht Kinder haben möchte. Vielleicht sollte ich noch meine Blutgruppe und mein liebstes Feriendomizil mit angeben. Ganz zu schweigen von der Antwort, ob ich die Wohnung wirklich nutzen oder im Idealfall doch bloß die Miete überweisen will.

Anzeige

Es ist an der Zeit, dass uns Vermieter auch etwas zurückgeben. Wenn wir schon unsere Hosen herunterlassen müssen, sollten die das auch. Eine Vermieterselbstauskunft muss her! In welchen Abständen soll die Miete erhöht werden? Wie lautet die Notfallnummer, wenn die Heizung wie immer an Weihnachten ausfällt? Wie denken Sie über eine mögliche Wiederwahl von Trump? Welche Schuhgröße hat der Schornsteinfeger? Lieber Coca-Cola oder Pepsi?

Weitere HAZ+ Artikel

Alternativ können wir uns auch auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner treffen: Wir sind unkomplizierte und liebe Mieter, die einen unkomplizierten und lieben Vermieter suchen. Am besten mit einer leerstehenden Wohnung samt Balkon. Ich werde auch nicht verraten, dass ich gerne mit viel Knoblauch koche und spätabends ausgiebig auf dem Didgeridoo übe.

Lüttje Lage: Hier finden Sie weitere lustige Texte aus unserer Serie

Von Peer Hellerling