Lüttje Lage: Frauen können besser klönen

Männer sind anders als Frauen. Also zumindest die Männer in Hemmingen. Also zumindest die Mehrzahl meiner Nachbarn – was ihr Plauderpotenzial betrifft. Als ich jüngst ein paar schadhafte Stellen an Haustür, Vorgartenmauer und Gehwegplatten ausbesserte und insofern über Stunden eine Person öffentlichen Interesses war, wurden meine langjährigen Beobachtungen einmal mehr untermauert: Die Frauen aus unserer Straße können Klönschnack einfach besser als wir Männer.

Die Verweildauer der wortkargen Typen, die meinen Teilzeitarbeitsplatz passierten, lag zwischen 30 Sekunden und drei Minuten. Kommt meine Frau mit netten Nachbarinnen ins Gespräch, dauern derartige Präsenzphasen gewöhnlich zwischen drei und 30 Minuten. Die kantigen Kerle aus meiner Straße sagten Sätze wie: „Ich will nächste Woche mal unsere Garage aufräumen“ oder „Kann ich mir ein bisschen Mörtel nehmen, hab‘ da noch eine Fuge offen?“ Frauen hingegen tauschen sich gerne aus: über frisch gepflanzte Kräuter, die jüngsten Erlebnisse bei Corona-Selbsttest und Yogakurs, über ihren Job, die Kinder, ihre Eltern und über Gott und die Welt.

Besondere Herausforderungen warten auf den am Wegesrand hockenden Mann, wird er beim Werkeln mit einer netten Nachbarin konfrontiert, die mit ihm über frisch gepflanzte Kräuter, die jüngsten Erlebnisse bei Corona-Selbsttest und Yogakurs, über ihren Job, die Kinder, ihre Eltern und über Gott und die Welt schwätzen möchte. Ich wollte nicht unhöflich erscheinen und beteiligte mich nach Kräften am Gespräch. Doch in meinem Hinterkopf kreiste ständig die Frage: Wann härtet der Mörtel aus – und wird unbrauchbar?

An jenem Nachmittag, mein Schwätzchen mit der Nachbarin währte erst wenige Minuten, kam meine Frau angeradelt. Was dann passierte, war unvermeidlich: Mein Gesprächsanteil schmolz wie ein Eiswürfel auf heißer Herdplatte. Kurz darauf waren die beiden verschwunden, wollten Setzlinge austauschen. Mir war’s recht – ich durfte sitzenbleiben.

Von Michael Zgoll