Lüttje Lage: Frauen mit Fußpils

Bisher hatte ich es für ein reines Männerding gehalten: Biertrinken beim Gehen. Es ist ja so: Zu gewissen Zeiten in gewissen Gegenden trifft man kaum einen männlichen Passanten ohne Bierflasche in der Hand. Die hopfnungsvollen Jugendlichen nennen es „Wegbier“ oder „Handbier“ oder „Fußpils“. In Berlin sagt man auch „Faustmolle“ dazu. In Hannover scheint so eine mobile Flüssigkeitsquelle in manchen Gegenden, etwa beim „Limmern“, quasi Pflicht zu sein.

Es muss irgendwelche Vorteile mit sich bringen, mit einer nasskalten Flasche in der Hand durch die Straßen zu spazieren, denn nun fangen auch junge Frauen mit dem Flaschenlauf an. Ich habe es bereits mehrfach beobachten können: Gruppen von Mädchen in feiner Ausgehkleidung (oder das, was sie heute dafür halten) schlendern durch die Stadt und schleppen Bier mit sich herum.

Die Marke gildet nicht

Tragen sie „Herrenhäuser“ spazieren? Oder doch eher „Lindener-Spezial“? Egal. Die Marke gildet ohnehin nicht. Hauptsache, es macht Spaß. Und das tut es. Jedenfalls lachen die jungen Frauen. Und da sie ab und zu einen Schluck aus ihren Handflaschen zu sich nehmen, erledigt sich auch der Verdacht, sie würden die Getränke irgendwelchen Typen hinterhertragen.

Neulich habe ich eine junge Dame gesehen, die sogar doppelt mit Bier versorgt war: Sie trug eine Flasche in der rechten und eine in der linken Hand. Für den anderen Kram, den sie so mit sich führen muss, hatte sie eine Handtasche, die an einem Gurt hing und an ihrer Seite wippte. Aber vielleicht war die auch fürs Leergut.

Von Ronald Meyer-Arlt