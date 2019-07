Hannover

Wenn es eins gibt, das mich wirklich trotzig werden lässt, dann sind das Fristen. Die Steuererklärung muss bis zum 31. Juli abgegeben werden. Der prophylaktische Zahnarzttermin ist schon ein halbes Jahr her. Das Auto will in spätestens vier Tagen zur Inspektion. Am Montag muss die Hausarbeit bei der Uni sein. Sogar das Arrangieren des nächsten Friseurtermins gehört dazu. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Normalerweise halte ich mich gerne an Vereinbarungen.

Vielleicht hat es seine Gründe darin, dass die oben genannten Dinge zwingend sind. Schon als ich ein Kind war, konnten meine Eltern ein Lied davon singen, wie ich angesichts solcher Androhungen immer langsamer wurde. Aussitzen war und ist die Devise. Gucken, was passiert. Oder einfach prokrastinieren – aufschieben. Jetzt bin ich wieder an solch einem Punkt angelangt: Bis auf die Hausarbeit ist alles Aufgeführte dringlich. Und die Autoinspektion ist mittlerweile jetzt statt in vier Tagen fällig.

Bislang hat aber immer noch alles irgendwie geklappt. Die Steuererklärungen lagen pünktlich um 23.59 Uhr im digitalen Briefkasten des Finanzamts, das Auto kam innerhalb der alternativ angezeigten Restkilometer zur Inspektion. Die beruhigen zuverlässig das schlechte Gewissen, kann ich aus Erfahrung sagen. Auch jetzt habe ich diesbezüglich noch einige Fahrten Luft, bis der Wagen wirklich durchgecheckt werden sollte.

Hin und wieder geschehen zudem Zeichen und Wunder. Wenn schon keiner mehr daran glaubt, überrasche ich zum Beispiel mit einem Friseurtermin. Der Jetzige war auch bloß zwei Monate überfällig. Auch diese Lüttje Lage hier ist ein toller Beweis: Sie war schon zwei Stunden vor dem eigentlichen Abgabetermin fertig. Und ich gelobe ab sofort Besserung. Aber wäre es okay, wenn ich erst morgen damit anfange?

Von Peer Hellerling