Lüttje Lage: Frühes Aufstehen

Nach zwei Wochen gemütlicher Weihnachtsferien mit langem Schlafen ging es darum, zu Beginn dieser Woche den gewohnten Tagesrhythmus wiederzufinden, vor allem für die fast 13-Jährige Tochter. Als ich sie am Dienstagmorgen, wie in Schulzeiten üblich, um 5.55 Uhr weckte, handelte ich mir – trotz der frühen Uhrzeit – einen längeren, schnell vorgetragenen Monolog ein: Es sei viel zu früh zum Aufstehen und außerdem noch richtig dunkel. Und überhaupt sei es voll fies, dass die Schule so früh anfange, und dass der Bus noch viel früher fahre, und ihre Freundinnen, die in der großen Stadt wohnten, hätten es sowie so viel besser, weil die viel später aufstehen könnten, und jetzt könne ich endlich runtergehen, sie werde schon noch aufstehen.

Puh! Für eine Reaktion war ich noch zu müde. Ich ging in die Küche und atmete erst einmal tief durch. Als das Kind am Frühstückstisch saß, ging es weiter: Künftig solle ich sie 15 Minuten später wecken, das würde vollkommen reichen, sie müsse nämlich gar nicht morgens die neusten Nachrichten ihrer Freundinnen bei Whatsapp lesen, das könne sie auch noch im Bus, der sei nämlich sowieso viel zu lange unterwegs, und wenn der einfach die Bundesstraße fahre, statt über die Dörfer zu bummeln, wäre der viel schneller in der Stadt und überhaupt solle ich mich bei der Arbeit mal um solche wirklich wichtigen Themen kümmern.

Ich atmete wieder durch und dachte über den überschätzten Einfluss von Zeitungsredakteuren auf die Planung von Linienbusstrecken und über Schulanfangszeiten nach.

Und ich freue mich schon jetzt auf den ersten Tag nach den Osterferien, wenn wir wieder frühes Aufstehen üben.

Lüttje Lage: Hier finden Sie weitere lustige Texte aus unserer Serie

Von Mathias Klein