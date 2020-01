Lüttje Lage: Frust über Noten

Kurz vor den Halbjahreszeugnissen hatte sich bei meiner zwölfjährigen Tochter ziemlich viel um Noten gedreht, vor allem über die scheinbare Ungerechtigkeit bei der Vergabe mündlicher Noten. Punktuell hatte sich Frust angestaut, der sich dann am Essenstisch in längeren, engagiert vorgetragenen Monologen entlud. So sei es „voll fies“, sprach die Siebtklässlerin, dass ihre Freundin D. in einem bestimmten Fach mündlich eine Zwei bekomme, sie aber nur eine Vier. Das könne man gar nicht verstehen, und die Noten könne sich die Lehrerin nur ausgedacht haben, denn D. schaukele die ganze Zeit nur mit dem Stuhl und quatsche mit ihrer Sitznachbarin L. Und wenn sie dann von der Lehrerin drangenommen werde, wisse sie sowieso nichts. Und zu behaupten, dass sie im Referat eine 1 verdient habe, sei voll dumm. Denn sie habe für das Referat gar nichts gemacht, das hätten alles die anderen aus ihrer Gruppe gemacht.

Dass der Frust unserer Tochter kein Einzelschicksal ist, konnte ich jetzt einer Whatsapp-Nachricht vom Vater einer Freundin unserer Tochter entnehmen. Er hatte mir das Foto eines Briefes geschickt, den seine Tochter verfasst hatte. Offensichtlich hat sie dabei den Anschein erweckt, das Schreiben stamme von ihrer Mutter: Sehr geehrte Frau K., ich finde die Note, die meine Tochter J. in Mathematik erhalten soll, nicht angemessen. Allein schon zu behaupten, „ich musste lange überlegen, ob ich dir eine Drei oder eine Vier gebe“, ist unangemessen. Dann noch zu behaupten, dass meine Tochter J. eigentlich eine Fünf verdient hätte, ist eine Unverschämtheit. Ich meine auch von ein paar Leuten gehört zu haben, dass meine Tochter in Mathe besser ist, nämlich Zwei bis Drei. Ich hoffe, dass dies vom Direktor überprüft wird und von einem Gericht! P.S.: Diesen Brief werden sie nie bekommen, weil sie es nicht wert sind.

Puh! Bis zu den nächsten Noten dauert es glücklicherweise noch ein paar Monate.

Von Mathias Klein