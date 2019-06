Lüttje Lage: Ganz fix freigeschaltet

„Ab Montag können Bürger wieder Wartemarken ziehen“, „Stadt will Wartezeiten bei Zulassungsstellen verkürzen“, „Bürger warten wochenlang auf Termin“ – derartige Überschriften konnte man in den vergangenen zwei Jahren häufiger lesen in der HAZ. Stets drehte es sich um Ämter in Hannover.

Insofern bin ich auf alles gefasst, als ich die Telefonnummer des Bürgerbüros Hemmingen wähle. Ich möchte die Onlinefunktion meines Personalausweises – den ich vor acht Jahren ausgehändigt bekam – aktivieren. Damals war mir das Ganze noch suspekt, jetzt will ich mit meiner Rentenversicherung mittels Smartphone und Personalausweis in Kontakt treten, um Zeit zu sparen. Doch was ich an diesem Vormittag erlebe, übertrifft meine kühnsten Erwartungen.

9.01 Uhr. Nach dreimaligem Klingeln bin ich verbunden. Es meldet sich sofort eine menschliche Stimme, kein zeitfressender Abfrageautomat. Das Gespräch mit der Mitarbeiterin der Hemminger Stadtverwaltung dauert vier Minuten, sie sagt mir, was zu tun ist.

9.12 Uhr. Ich steige auf mein Rad, absolviere die anderthalb Kilometer bis zum heimischen Rathaus ohne Stopp und Stau.

9.19 Uhr. Ich betrete das Bürgerbüro. Einer von zwei Kundenplätzen ist frei. Ich setze mich, erfahre, dass mein Gegenüber die Dame vom Telefon ist. Das macht es einfacher. Sie überprüft meine Daten, scannt meinen Ausweis ein, ich unterschreibe, gebe eine sechsstellige PIN ein, zahle 6 Euro – und das war’s.

9.27 Uhr. Ich verleihe meiner Freude Ausdruck, dass das Freischalten meines Ausweises so schnell und reibungslos geklappt hat. Alles erledigt in 26 Minuten. In zwei knappen Sätzen erwähne ich die schlechten Erfahrungen, die so viele hannöversche Behördengänger in der Vergangenheit machen mussten. Lasse beiläufig fallen, dass ich das leidige Thema gut kenne, da ich doch bei der HAZ arbeite. „Wenn Sie von der Zeitung sind, dann schreiben Sie doch auch mal was Positives“, schlägt die Frau aus dem Bürgerbüro vor. „Was Sie heute erlebt haben, meine ich.“

Ist hiermit geschehen. In Windeseile.

Von Michael Zgoll