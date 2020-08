Lüttje Lage: Garagentor zur Seele

Die Augen sind das Fenster zur Seele.

Supermarkt am Niedersachsenring, neulich. „Sie haben Ihre Zucchini vergessen“, sagt die Kassiererin, unmaskiert, aber vollverglast. Das ist nett, und deshalb ist die normale Reaktion, Dankbarkeit zu visualisieren. Einfachster Weg: Lächeln. Bestes Werkzeug dazu: der Mund. Mund und Nase sind aber optisch nicht einsatzfähig, also bleibt das Doppelfenster zur Seele. Was tut man also damit? Augen aufreißen? Sieht panisch aus und führt emotional in die falsche Richtung. Blinzeln? Sieht peinlich aus und führt, wenn’s ganz schlecht läuft, zu einem Hashtag-Shitstorm im Internet. Eine Augenbraue anerkennend hochziehen? Kann nicht jeder, dauert auch zu lange, weil man sich total konzentrieren muss. Oder die andere Augenbraue festhalten. Dann steht man da, eye and error, und irgendwann macht Rewe ja auch zu.

Wer mit den Augen nicht klar kommt, nicht mit den Ohren wackeln kann und trotzdem coronakonforme Mimik zelebrieren will, hat noch eine weitere Möglichkeit: Den Mund, das Garagentor zur Seele, so trainieren, dass das Lächeln links und rechts muppetartig aus der Maske herausquillt. Man wird die Mundwinkel selbst zwar nicht so weit nach außen verlagern können, es geht eher darum, die Areale um den Mund herum so zu verdrängen, dass sich mehr Gesicht außerhalb der Maske befindet als darunter. Das signalisiert relativ klar, dass sich unter dem Schutz ein verborgenes breites Grinsen vollzieht. Man muss nur aufpassen, dass da nichts ausleiert, es sei denn, man will als Mick-Jagger-Double Karriere machen oder in einer Aerosmith-Coverband singen.

Man kann diese orale Verlagerung üben. Ein quer zwischen die Backen geklemmter Gegenstand, nur eine halbe Stunde am Tag, kann schon Wunder wirken. Ein Holzlöffel ist effektiv, aber sehr hart, eine Banane ist angenehmer, aber zu weich. Eine Zucchini könnte gehen. Man darf sie nur nicht an der Kasse vergessen.

Von Uwe Janssen