Lüttje Lage: Gerüche in der Stadtbahn

Hannover

Es ist warm, die Leute schwitzen, entwickeln als Folge individuelle Duftnoten und steigen dann in eine Stadtbahn ein, in der natürlich wieder einmal die Klimaanlage nicht funktioniert. Weil jeder andere Gerüche als den eigenen als widerlich empfindet, steigen Stress und Aggressionsbereitschaft. Wenn es ganz dumm läuft, prügeln sich die Fahrgäste, noch bevor die Bahn die nächste Tarifzone erreicht hat.

Ein ähnliches Szenario haben jetzt Politiker der Partei Hannoveraner beschrieben und auch gleich einen Vorschlag zur Abhilfe unterbreitet. Üstra und Region mögen doch bitte das Projekt „Duftende Bahnen für den Sommer“ starten und, falls es bei der Kundschaft ankommt, flächendeckend einführen.

Ganz von allein sind die Hannoveranern nicht auf die Idee gekommen; es gab Anschubhilfe aus Wien. Dort haben die Verkehrsbetriebe der Hauptstadt vier ihrer U-Bahnen im Juli einen Monat lang im Innenraum parfümiert; zur Auswahl standen die Duftrichtungen Relax (Sandelholz), Fresh White Tea (Grüner Tee), Energize (Zitrone) und Happy Enjoy (Grapefruit). Die Fahrgäste durften im Internet abstimmen, ob sie Relax und Co. dufte finden oder nicht.

Blöd aus Sicht der Parfümierungsfans ist jetzt, dass mittlerweile das Ergebnis der Befragung vorliegt. Eine Mehrheit der Wiener will künftig wieder ohne Zwangsbeduftung fahren und findet das Raumklima in den Bahnen auch so in Ordnung. Ein Grund dafür dürfte sein, dass die Verkehrsbetriebe im vergangenen Jahr ein Essverbot in ihren Bahnen verhängt haben. Das gibt es bei der Üstra nicht, weshalb ab und an neben sommerlichem Schweißgeruch auch die Aromen Döner mit alles, Cheeseburger Royal oder Leberwurst nach Hausmacherart durch die Waggons wabern.

Vielleicht sollten die Politiker der Hannoveraner ihr Ansinnen noch einmal überdenken und den zweiten Schritt nicht vor dem ersten tun. Sonst entstehen Duftmischungen wie Pizza formaggio mit Transpiration und Sandelholz. Wie Menschen mit feinem Näschen in Stadtbahnen darauf reagieren könnten, mag man sich gar nicht ausriechen, pardon, -malen.

Von Bernd Haase