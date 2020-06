„Lüttje Lage“: Goldschatz zu vergeben

Hossa! So eine gute Nachricht bekommt man nicht alle Tage. Die E-Mail trudelte mitten in der Nacht ein. Sie besteht aus nur einem Satz: „Sie sind Erbe des verstorbenen deutschen Goldhändlers.“ Als ich das heute Morgen las, rief ich sofort meiner Liebe im Homeoffice zu, sie könne aufhören zu arbeiten. Demnächst bestehe unser Tagwerk vordringlich darin, mit dem Schwimmsessel zur Poolbar zu paddeln, um unsere Drinks wieder aufzufüllen. Und zwar in Argentinien.

Von dort kam nämlich die E-Mail, wie an der Absenderadresse zu erkennen ist. Ist ja logisch – da gibt es ja seit ziemlich genau 75 Jahren eine gut begüterte deutsche Gemeinde. Und wenn da ein Goldhändler stirbt, muss ja irgendwer erben. Das bin dann wohl ich. Hurra!

Zwar habe ich schon öfter zwielichtige E-Mails bekommen, in denen sinngemäß stand, dass irgendwo jenseits der Sahara ein Vermögen auf mich warte – ich müsse nur mal eben eine vierstellige Bearbeitungsgebühr überweisen, dann würde ausgezahlt. Aber diese hier ist anders, das wusste ich gleich. Irgendwie konkreter. Für mehr Infos sollte ich Sheema Khaja Waheed Uddin Subhani antworten, steht da noch. Das mach' ich jetzt mal. Um ihr (oder ihm?) mitzuteilen, dass ich mein Erbe anzutreten gedenke, wenn eine angemessene Trauerzeit verstrichen ist. Also sofort.

Oh ... nun seh ich grad: Die E-Mail ging gar nicht an meine persönliche E-Mail-Adresse bei dieser Zeitung, sondern an eine allgemeine Redaktionsadresse. Dann wird der Goldschatz wohl nicht bei mir abgestellt, sondern in die Chefredaktion geliefert.

Naja, dann arbeite ich mal weiter. Eines bleibt noch zu tun: „Liebling! Bestell bitte die Schwimmsessel wieder ab!“

Von Rüdiger Meise