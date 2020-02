Lüttje Lage: Hässlich musst du sein!

2020 ist das Jahr der Ratte, das Beethoven-Jahr, das Fellini-Jahr, Raffael-Jahr, Münchhausen-Jahr, das Jahr der klagenden 96-Sportchefs. Manche feiern den 1750. Geburtstag von Nikolaus von Myra, alle feiern 20 Jahre Expo. Eine Widmung dieses Jahres verdanken wir der Feuerwehr. Denn dieses 2020 wird auch in Erinnerung bleiben als das Jahr des piepsenden Rauchmelders.

Rauchmelder sind seit 2015 Pflicht im Haushalt. Sie machen nur so lange einen unspektakulären Eindruck, bis sie, vornehmlich nachts, das einzige tun, was sie können: mit hässlichen Geräuschen Rauch melden.

Unaushaltbar muss es sein

Es gibt Gründe, warum Rauchmelder hässlich klingen und nicht „The Heat is on“ oder „Ring of Fire“ in der Originalversion von 1967 spielen. Die Hässlichkeit des Rauchmelders muss sich in puncto Unaushaltbarkeit von allen Geräuschen in der Wohnung unterscheiden. Piepende Konkurrenz gibt es mittlerweile genug, nahezu jedes Elektrogerät im Haus piept rum, wenn es zum Menschen sprechen will. Es sagt: „Ich bin fertig“ (Mikrowelle, Spülmaschine), „Mir ist warm“ (offener Kühlschrank), „Füttere mich“ (Rasierer mit Akku). Dazu alle Arten von Waschmaschinen und von Smartphones bis hin zum Radiowecker mit Klappzahlenanzeige. Das alles ist Schlummertaste gegen die Hässlichkeit des Rauchmeldergeschreis. Gut so.

Drei Reaktionen möglich

Im Jahr 2020 zeigt der Rauchmelder: Er kann noch ein Zweitgeräusch. Schwach, verletzlich. Pfeifen aus dem letzten Loch. Das Piepen fleht: „Ich kann nicht mehr.“ Grund: Schlechte Batterien. Sagt die Feuerwehr. Was zu unterschiedlichen Reaktionen führen kann: 1. Man verlässt nachts um 3.30 Uhr im Schlafanzug die nicht brennende Wohnung, klingelt die Nachbarn raus und bestellt den Löschzug. 2. Man steht auf und beseitigt den Rauchmelder mittels eines für die Uhrzeit beeindruckend gezielten Hiebs mit dem Besenstiel. 3. Man dreht sich um und träumt weiter. Von Münchhausen. Oder Johnny Cash.

Lüttje Lage: Hier finden Sie weitere Texte aus unserer Serie:

Von Uwe Janssen