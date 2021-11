Es heißt ja, dass es extrem schwierig ist derzeit, Handwerker ins Haus zu bekommen. Wir können das nicht bestätigen. Wir haben regelmäßig ein Problem mit Wasser – an den Wänden. Da ist dann irgendein Dachziegel schief, eine Regenrinne verstopft, und im Wohnzimmer gibt es Wellen und braune Streifen an der Wand. Unschön.

Die Dachdecker kommen sofort. Sie haben Gefahr in Verzug gewittert. Und eine Notfallpauschale. Der Schaden ist aber nicht so schlimm. Tags drauf kommen sie wieder, reparieren etwas oberhalb des Fensters. Zwei Tage später haben wir erneut eine Verabredung. Die Experten präparieren die feuchte Wand mit einer Grundierung. Vorbereitung für den Anstrich, für den dann gleich zwei Maler eine Woche später anrücken. Vier spontane Termine in einer Woche – allerdings auch vier Rechnungen.

Kaum abgeschlossen, tropft Wasser unter der Spüle. Es riecht schon. Außerdem ist die Armatur verkalkt. Der Techniker hat drei zeitnahe Termine für uns: Austausch der Armatur, Austausch von Ab- und Überlaufgarnitur, die wir in der Zwischenzeit irgendwie in München bestellt und bezahlt haben, sowie umfassende Rohrreinigung bis zum Anschlussfallrohr – plötzlich läuft nämlich das Wasser aus der Spüle nicht mehr ab. Bezahlt wird nach Metern, aber wie soll man das kontrollieren? Macht also wiederum drei Rechnungen, aber alles ist trocken.

Ärgerlich, dass bei uns so gar kein handwerkliches Geschick zu Hause ist. Wir trösten uns damit, dass wir andere Dinge können. Das Lesen von Verkehrsschildern gehört offensichtlich aber nicht dazu. Die Freundinnen schauen aus dem Fenster und verfolgen eine Abschleppaktion. Diese Mechaniker kommen wenigstens nur einmal, sagt Carola. Stimmt vermutlich, mein Auto ist ja jetzt weg. Ich habe die Umzugsschilder nicht gesehen. Macht acht ungeplante Zahlungsaufforderungen in acht Tagen – der Advent dürfte mager ausfallen.

Von Susanna Bauch