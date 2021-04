Lüttje Lage: Helm ist Kopfsache

Kinder erzieht man nicht durch mahnende Worte, sondern durch vorgelebtes Beispiel, heißt es. Ich kann das nicht so recht bestätigen. Neulich habe ich meinen Kindern wieder vorgelebt, wie man das Wohnzimmer aufräumt. Oder den Müll runterbringt. Oder regelmäßig das Katzenklo sauber macht. Was soll ich sagen? Bislang hat sich an meinem beispielhaften Verhalten keiner ein Beispiel genommen.

In einem Punkt allerdings hat diese Vorlebe-Regel Recht: Mahnende Worte helfen auch nicht unbedingt. Macht sich eine Tochter auf den Weg, um mit dem Fahrrad zu fahren, dann erinnere ich sie gelegentlich daran, dass es vernünftig wäre, einen Helm zu tragen. Die Reaktion ihrerseits ist dann meist ein mitleidiger Blick und ein Hinweis darauf, dass es keine Helmpflicht gebe. „Ich trage doch auch Helm“, meine ich dann. Und bekomme noch einen mitleidigen Blick.

Eine Vernunftentscheidung

Tatsächlich habe ich mir das Helmtragen auch erst spät im Leben angewöhnt – ich stamme aus einer Zeit, in der man ohne Fahrradhelm unterwegs war und nicht mal wusste, dass einem etwas fehlte. Ich habe mich auch nicht ins Helmtragen verliebt, es war eher eine Vernunftentscheidung – Helm ist für mich Kopfsache. Aber jetzt trage ich ihn. Jedenfalls fast immer. Neulich war es aber so kalt, dass ich mich beim Fahrradfahren statt für den Helm doch lieber für eine Mütze entschieden habe. Also wirklich ausnahmsweise.

Und wen traf ich ausnahmsweise bei dieser Fahrt? Meine Tochter, die mit einer Freundin ebenfalls auf dem Fahrrad unterwegs war. Immerhin, sie schien sich aufrichtig zu freuen, mich zu sehen, was bei Teenagern auch nicht selbstverständlich ist. Vielleicht war sie aber auch nur froh, dass ich ihr endlich mal etwas vorlebte, was sie nachahmenswert fand.

Hier finden Sie weitere lustige Texte aus unserer Serie.

Von Heiko Randermann