Lüttje Lage: Hormoneller Exitus?

Wissenschaftler beschäftigen sich ja zuweilen auch mit den absurdesten Phänomenen. Wir haben jetzt gelesen, dass sich Experten akademische Gedanken darüber gemacht haben, wie und warum Frauen noch weiterleben, wenn sie aus dem gebärfähigen Alter heraus sind. Allein den Ansatz – so humangenetisch und evolutionär er auch sein mag – empfinden wir als absolute Frechheit. Das ist ganz altes Europa – und die Wissenschaftler sind natürlich ausnahmslos männlich.

Wie man sich das denn vorzustellen habe, fragt Carola, Mutter von drei Söhnen. Dass die Frauen dann in der Fußgängerzone einfach irgendwann implodieren? Hormoneller Exitus? Und wer kümmert sich dann um die Enkel und pflegt den Mann mit Männerschnupfen? Eine Komikerin aus dem Schwäbischen hat sich des Themas ebenfalls angenommen. Sie hat sich ein paar Gedanken zu dieser Wissenschaft aus männlicher Perspektive gemacht, die uns gut gefallen.

Männer hätten ja nur Angst vor der Scheidung, wenn sich der Hormonnebel einer langjährigen Ehe endlich lichten würde. Überdies würden Frauen in fortgeschrittenem Alter auch die Wirtschaft maßgeblich am Laufen halten mit Schönheitsoperationen, Wellnessprodukten, Fitnesskursen und Friseurbesuchen. Der Shopping-Stau auf vielen Frauen-Konten während des Lockdowns würde sich dann nie wieder im lokalen Handel auflösen. Und die Pflege der betagten Eltern müsste komplett in entsprechende Einrichtungen verlegt werden – unbezahlbar für die Gesellschaft. Implodieren, so die Schwäbin, möchte sie daher nicht. Menopause definiere sie mittelfristig lieber als Männerpause.

So weit wollen wir es natürlich nicht kommen lassen. Der Implosionsgedanke ist ja nur ein winziger Wimpernschlag der Wissenschaft. Reine Theorie. Wir fallen nicht um. Das machen dann schon die Männer – wenn sie den Marathon laufen, Mountainbike und Rennrad fahren und für den Ironman trainieren. Da müssen wir doch zur Stelle sein.

Von Susanna Bauch