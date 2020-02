„Lüttje Lage“: „I am the Häcksler“

Jüngst hatte ich im Baum zu tun. Und im Strauch. Und in den Dornen. Jedenfalls fiel eine stattliche Menge Altholz an, das zum Entsorger gebracht werden musste. Weil es mir ein bisschen unangenehm ist, mit dem Auto unterwegs zu sein, entschied ich mich, den Altholztransport mit dem Lastenfahrrad zu bewerkstelligen. Das kann man (Dankeschön auch!) im Internet unter hannah-lastenrad.de gratis mieten.

Mit etwas Gewürge bekam ich den Grünzeugsack in die Ladebucht des Leihrads gewuchtet. Und ab ging’s zum Aha-Wertstoffhof, wo ich dank des schmalen Lastenrads einen Entladeplatz direkt vorm Grünzeugcontainer fand. Bei der zweiten Tour fiel mir auf, dass man den Kindersitz im Ladebereich des Rades auch hochklappen kann. So konnte ich noch mehr Geäst einladen.

Für die dritte Tour änderte ich die Ladestrategie. Mit der Gartenschere zerkleinerte ich die Zweige in handliche Portionen („I am the Häcksler“ summte ich nach einem Beatles-Hit vor mich hin) und füllte damit die untere Hälfte des Grünzeugsacks. Darüber kamen größere Äste. In die Masse steckte ich dann längere Äste und Zweige. Nicht schlecht: Ikebana fürs Lastenrad!

Für die vierte und fünfte Tour blieb ich beim Ikebana. Immer ausgefuchster wurde meine Häcksel- und Steckstrategie. Immer größer wurde der Strauß aus Totholz vor dem Fahrradlenker.

Die sechste Tour musste ich dann in aller Eile hinter mich bringen: Der Entsorger drohte zu schließen. Nachlässig quetschte ich das Gezweig in den Sack, eilig drückte ich die längern Äste ins Gesträuch hinein. Die Ladung schwankte beträchtlich auf dem Weg zur Grünzeugannahmestelle. Der Wind zerrte am Strauchwerk, die Äste ragten wie Antennen eines verrückten Hobbyfunkers nach rechts und links und vorn und hinten. Mit Müh erreichte ich den Resthof kurz vor Torschluss. Aber ich hatte es geschafft: Das Totholz war entsorgt.

Hannah sei Dank.

Von Ronald Meyer-Arlt