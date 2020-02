Lüttje Lage: Ich mache 0-8-15

Hannover

Wir saßen in der kleinen Kneipe am Landtag und redeten über das Wetter, das sich leider dieser Tage oft genauso unerfreulich gestaltet wie manch andere Dinge. Der Februar ist so etwas wie der Montag unter den Monaten, wenn man nicht gerade als Karnevalist unterwegs ist und die innere Uhr auf Frohsinn umgestellt hat.

Während wir also mangels Fliegen (gibt es im Februar nicht, was die Sache immerhin ein klein wenig besser macht) die Zeit tot schlugen, kamen zwei Gäste und bestellten sich ein stilles Wasser, einen Pfefferminztee und nichts zu essen. Das war nun ganz gegen ihre üblichen Gewohnheiten, die beiden gehören zur Bier- und Currywurst-Fraktion. „Wir machen 2-5“, berichteten sie und lächelten gequält. „Echt? Ich denke über 8-16 nach“, sagte der Koch, der statt in der Küche hinter dem Tresen herumlungerte.

Ich hatte keinen blassen Schimmer, was gemeint war. Für Fußballergebnisse waren die Zahlen zu hoch, für Lottozahlen zu wenige und für höhere Mathematik zu simpel. Den weiteren Ausführungen entnahm ich, dass es sich um Formen des Intervallfastens handelte – die eine bezogen auf die Woche, die andere bezogen auf den Tag.

Das Thema Fasten kommt jedes Jahr wieder auf den Tisch, beileibe nicht nur unter denen, denen ihr Glauben die zwischenzeitliche Enthaltsamkeit gebietet. Ich habe noch nie verstanden, warum Menschen, die mit einem Bein im Gefängnis stünden, wenn Völlerei ein Straftatbestand wäre, glauben, sie könnten mit einer Fastenperiode ihr Sündenregister ausgleichen.

Ich bestellte mir noch ein kleines Bier und sagte: „Ich mache 0-8-15. Das klappt ganz hervorragend“. Auf die fragenden Blicke hin erläuterte ich: „Null Verzicht, acht Stunden Schlaf, 15 Stunden essen und trinken, wenn ich Durst oder Hunger habe“. Und die eine fehlende Stunde zum vollen Tag kriege ich immer auch noch irgendwie rum.

Von Bernd Haase