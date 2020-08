Lüttje Lage: Ich soll mich entspannen

Hannover

Ich war mit dem Fahrrad im Langenhagener Stadtpark unterwegs. Ein Radler vor mir hantierte mit seinem Smartphone und fuhr deshalb einen langsamen Schlingerkurs. „Vielleicht ist es besser, Sie machen eine kurze Pause, wenn Sie abgelenkt sind“, riet ich ihm, während ich ihn vorsichtig überholte. Sofort beschleunigte er, kam an meine Seite und sagte mit unfreundlichem Tonfall: „Entspann dich.“

Das ist mir in letzter Zeit häufiger passiert. Ich habe in der einigermaßen leeren S-Bahn drei Jungs gefragt, warum sie ausgerechnet Plätze im Fahrrad- und Kinderwagenabteil blockieren. Im Supermarkt bat ich eine junge Frau, sie möge bitte, wenn sie schon keine Maske trage, wenigstens die Corona-Abstandsregeln beachten, statt mir in der Kassenschlange auf die Pelle zu rücken. Mit einem Kollegen hatte ich dieser Tage eine kleine Meinungsverschiedenheit. Jedes Mal bekam ich zu hören: „Entspann dich“, jedes Mal in der Duzform.

Anzeige

Eigentlich halte ich mich für einen einigermaßen ausgeglichenen Menschen, aber das scheint ein Irrtum zu sein. Vielmehr bin ich wohl jemand, der angespannt durchs Leben geht, während andere ihren Alltag locker und flockig bewältigen, egal was passiert.

Weitere HAZ+ Artikel

Ich könnte das ändern. Wenn mir etwa das nächste Mal jemand vor das Fahrrad läuft oder fährt, könnte ich ihn einfach umbügeln. Wenn er dann im Staub liegt, womöglich mit Schürf- und Platzwunden oder sogar mit einem gebrochenen Arm, könnte ich ganz lässig auf ihn herabschauen, ein mildes Lächeln aufsetzen und sagen – genau.

Mache ich aber nicht. Der Klügere gibt nach, denke ich mir und hoffe, dass „Entspann dich“ irgendwann aus der Mode kommt. Bei mir persönlich würde das tatsächlich zu einer gewissen Entspannung führen.

Lüttje Lage: Weitere lustige Texte aus unserer Serie lesen Sie hier

Von Bernd Haase