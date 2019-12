„Lüttje Lage“: Ich war’s nicht

Wir waren vier damals zu Hause. Zwei Mädchen, zwei Jungs. Es war natürlich ständig was los, und, ehrlich gesagt: Unsere Eltern hatten es wohl nicht immer leicht mit uns.

Auf dem Boden der Speisekammer liegt ein zerbrochenes Marmeladenglas. „Ich war’s nicht!“, krähen wir unisono, am besten noch im Chor.

Krach im Kinderzimmer, Gegreine, Geheul, Gebrüll. Die Eltern fragen, was los ist, und als Antwort kommt: „Der hat angefangen!“

Schmuddelwetter, wir kommen nach einem Nachmittag in Matsch und Pfützen von draußen in die Wohnung und sauen den Fußboden ein. Als es was setzen soll deswegen, weisen wir jegliche Schuld weit von uns: Wir hätten das doch gar nicht gesehen, wir hätten doch von dem Dreck an unseren Füßen nichts bemerkt, wir hätten doch hinten keine Augen.

Sonntagmorgen, es stellt sich heraus, dass jemand am Vorabend noch mal aufgestanden ist und sich am Sonntagskuchen vergriffen hat. Ich werde schnell als der Übeltäter identifiziert, es lässt sich nicht mehr ableugnen, als Strafe droht, dass ich gar nichts von dem Kuchen mehr abbekomme. Ich sage, mit tiefempfundener Empörung in der Stimme; „Ich hab’ doch gar nicht gewusst, dass ich da nicht dran durfte!“

Kinder eben. Verantwortung für sein Tun zu übernehmen, das lernt man ja erst als Erwachsener.

Keine Ahnung, warum mir das ausgerechnet jetzt durch den Kopf gegangen ist. Ich habe den Bericht über den Beginn des Gerichtsverfahrens zur Rathausaffäre gelesen, all die liebenswerten Einlassungen unseres liebenswerten Ex-Oberbürgermeisters. Kinder kamen da doch gar nicht vor.

Von Bert Strebe