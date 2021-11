Lüttje Lage: Im Theater des Lebens

Wir saßen bei einer Lesung. Die Autorin erzählte, eine Schauspielerin las den Text, dann war Pause. Mir war nicht nach Wein, ich schaute mich um. Vor der Autorin bildete sich eine Schlange, Menschen mit einem Buch in der Hand, in Erwartung einer Widmung. Vor der Schauspielerin standen ein paar Leute, in der Hand ein Handy. Ich ahnte, was kam. Wieder mal so ein Theater des Lebens. Nur für mich aufgeführt: der radikale Wandel der Fankultur.

Ganz vorn in der Schlange vor der Autorin stand ein Mann mit einem Blatt Papier. Darauf ein Foto der Autorin, darunter viel Weiß, Platz für das Autogramm. Er reichte ihr einen schönen Filzstift, sie lächelte und schrieb ganz andächtig ihren Namen. Er legte das Blatt sorgfältig in eine Klarsichthülle, bedankte sich, deutete eine kleine Verbeugung an.

In der anderen Schlange drückte eine Frau gerade die Schauspielerin an sich, streckte ihr Handy in die Höhe, knipste, schaute auf das Bild, war wohl nicht zufrieden, strich sich die Haare nach hinten, schnappte sich noch einmal die Künstlerin, die jetzt etwas unglücklich lächelte. Jetzt saß die Frisur. Selfie gelungen.

Der Mann mit dem Autogramm setzte sich in die Reihe vor mir. Er legte die Klarsichthülle in eine Ledermappe. Mir gefiel das sehr, wie er da mit so viel Andacht seinem Hobby nachging. Viel bescheidener als die Handyknipserin. Als trage er jetzt etwas Wertvolles nach Hause. Hat bestimmt schon eine Sammlung, ist bereit zum Tausch mit Gleichgesinnten. Sicher gibt es begehrte Autogramme und weniger wertvolle – dreimal Gerhard Schröder gegen einmal Helene Fischer.

Selfies kann man nicht tauschen, haben nur für den Knipser einen Wert. Selfies versacken irgendwann in einem Sumpf von tausend anderen Knipsereien auf der Speicherkarte eines Mobiltelefons.

Von Hans-Peter Wiechers