Lüttje Lage: Immer nur Nudeln

Interview

Mögen Sie Nudeln, liebe Leser? Also ich ja, jedenfalls prinzipiell, also ich meine damit bisher. Dass mein Hunger auf Nudeln stark abgenommen hat, liegt auch an diesem Corona. Also nicht direkt, sondern indirekt. Ich kann Ihnen versprechen, wenn Sie bisher Nudeln für Ihr Leben gern gemocht hätten, würde es ihnen in meiner Situation auch so gehen wir mir. Jedenfalls wenn Sie seit ziemlich genau zwei Monaten im Homeoffice säßen, ohne Kantine. Und eine 13-Jährige Tochter im Homeschooling an Ihrer Seite hätten, die sich nur von Nudeln ernähren möchte. Und ab und zu auch von Salat.

Jeden Tag meist gegen 13 Uhr öffnet sich die Tür und folgendes Ritual wiederholt sich immer wieder:

Tochter: „Papa, ich habe Hunger.“ Ich: „Muss gerade noch schnell etwas fertig machen, warte mal.“ Zehn Minuten später kommt wieder die Tochter: „Paps, endlich fertig? Ich habe echt Riesenhunger. Und ich habe nachher noch Videoklassenkonferenz.“ Ich: „Ja sofort.“ Tochter: „Dann komm jetzt endlich.“ Ich: „Was wollen wir essen?“ Tochter: „ Nudeln.“ Ich: „ Nudeln, schon wieder? Hatten wir gestern und vorgestern und auch schon die ganze letzte Woche. Und außerdem hast du mir versprochen, dass du mal was anderes essen willst.“ Tochter: „Was sollen wir denn sonst essen?“ Ich: „Wie wäre es mit Bratkartoffeln?“ Tochter: „Mag ich nicht.“ Ich: „Oder Spiegelei mit Brot?“ Tochter: „Mag ich nicht. Bitte, Papi, Nudeln.“ Ich: „Ok, aber heute erst einmal zum letzten Mal, versprochen?“ Tochter: „Versprochen, Paps.“

Ach, was freue ich mich, wenn die Schule wieder losgeht. Dann gibt es bei mir erst einmal wochenlang Bratkartoffeln mit Spiegelei. Versprochen.

Von Mathias Klein