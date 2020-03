Lüttje Lage: Inspirierende Kantinengespräche

Ich schob meinen Einkaufswagen an den sehr gut gefüllten Regalen in meinem Stammsupermarkt vorbei. In unserer eher dörflichen Umgebung scheinen Hamsterkäufe trotz des Coronavirus bisher keine Rolle zu spielen. Von leer geräumten Regalreihen, von denen die Hannoveraner sprechen, keine Spur.

Schmunzelnd dachte ich an das Kantinengespräch am Vortag. Erstaunt hörte ich, dass meine Kollegin ihre dreiköpfige Familie locker 14 Tage mit ihren Vorräten über die Runden bringen würde. Ich merkte an, dass ich mich und meinen Ehemann vielleicht drei Tage satt bekommen würde mit den Waren in unserem Küchenschrank.

Kartoffeln halten lange

Ich legte einen großen Sack Kartoffeln in meinen Wagen. Im Keller sind zwar noch welche, aber gut eingelagert halten sie ja lange.

Mit Hamsterkäufen habe das aber nichts zu tun, fügte meine Kollegin beim Gespräch in der Kantine noch hinzu. Vielmehr habe sie immer einen gewissen Vorrat im Haus – allein schon wegen der Sonderangebote, bei denen sie regelmäßig zugreife.

Ich brauche keine Hamsterkäufe, dachte ich – und packte drei 500-Gramm-Packungen Nudeln zu den Einkäufen. Sehr günstig diese Woche, das muss man ausnutzen.

Ein anderer Kollege merkte an, dass er und seine Freundin in ihrer Wohnung überhaupt keinen Platz hätten für üppige Vorräte.

Warum nicht mal Brotbacken ausprobieren?

Ah, Brotbackmischungen! Ich nahm drei verschiedene Sorten aus dem Regal. Selbst Brot backen – das wollte ich doch schon längst mal ausprobieren. Und von den Wurstkonserven, die mein Mann so gerne isst, nahm ich auch gleich ein paar mehr. Dann bog ich um die Ecke zum Toilettenpapier und sah gähnende Leere – es gab nur noch zwei Sorten. Hatte es unser Dorf nun doch erwischt? Schnell packte ich das dreilagige ein – auch wenn ich zu Hause noch zwölf Rollen hatte. Man kann ja nie wissen.

Von Meike Hakemeyer