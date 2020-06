Lüttje Lage: Instabile Seitenlage

Ist Frauen, aber ist egal. Ist eh zu spät, wenn du schon diese an sich lächerliche Position eingenommen hast. Aus einer instabilen Seitenlage hochgedrückt und auf den Ellenbogen gestützt und – wippend. Weil das im Internet jemand sagt, der das auch macht, aber halb so viel träge Masse an sich herunterhängen hat, kaum schwitzt und, wenn er nicht redet, ein Grinsen grinst, das ebenso eingefroren wie überlegen wirkt. Die fragile Installation stärkt angeblich den gesamten Körper, schön atmen, uuuund das Wippen nicht vergessen.

Bauch, Beine, Po – das war eigentlich Warnung genug, aber der Grundgedanke, dass eine zierliche Dame mit Pferdeschwanz etwas rücksichtsvoller mit den virtuellen Nachturner*innen umgehen würde als ein adrenalingesteuerter Ich-mach-euch-fertig-Drill-Instructor vom „Men’s Health“-Cover – das war zu verlockend. Und Bauch, Beine, Po haben schließlich auch Männer. So, wippen zu Ende. Uuuuund umdrehen, und das Gleiche auf links.

Man könnte auch die Wohnung verlassen und in den Wald gehen, um der drohenden Corona-Plautze entgegenzutreten. Aber was ist schon frische Luft gegen eine schöne Schweißglocke im Arbeitszimmer, in der vorsichtshalber auch noch die Vorhänge zugezogen sind, damit die Nachbarn nicht gleich die Polizei oder die Sitte rufen. Die debile Umpf-umpf-umpf-Musik kündigt das Ende der Seitenwippe an. „Wow, super gemacht“, frohlockt die Pferdeschwanz-Dame, was den letzten Beweis liefert, dass sie ihre Trainingsgruppe nicht sehen kann.

Und weil das ja so super war, jetzt eine Übung im Stehen. Was erst mal Aufstehen bedeutet und im Arbeitszimmer zur Extraübung ist. Während die Pferdeschwanz-Dame zu umpf-umpf-umpf schon locker in den Knien federt und die Arme nach vorn schleudert. Sieht aber machbar aus. Jedenfalls bis die Oberschenkel brennen. Als sie brennen, ist das einzige Ziel, bis zum Ende der Übung nicht die Kontrolle über die schleudernden Arme zu verlieren und in den Bildschirm zu hauen. Klappt gerade so. Wow, super gemacht.

Morgen in den Wald.

Von Uwe Janssen