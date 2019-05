Lüttje Lage: Ist da jemand?

Gewisse Spielarten des Telefonierens machen mich ganz kribbelig. Etwa die zeitraubende Kommunikation mit stumpfsinnigen Sprechautomaten. Oder quälende Gespräche mit ahnungslosen Hotline-Mitarbeitern. Doch zur Verzweiflung treiben mich Anwählbemühungen, bei denen sich mit zunehmender Zahl vergeblicher Kontaktversuche die Frage stellt: Ist da jemand? Was ist los am anderen Ende der Leitung, wenn ich in stetem Wechsel mit Frei- und Besetztzeichen konfrontiert werde, aber kein Mensch abhebt? Wie jüngst beim Finanzamt.

Ich habe Bescheid bekommen. Einen Einkommensteuerbescheid. Leider hat man mir meine Belege nicht zurückgeschickt. Also gibt‘s Gesprächsbedarf. Auf meinem Bescheid steht eine Telefonnummer. Ich wähle: besetzt. Ich wähle wieder: Freizeichen – doch niemand geht dran. Ich wähle erneut: besetzt. Dann wieder: folgenloses Freizeichen. Binnen drei Tagen starte ich rund zwei Dutzend Versuche, doch bleibe ohne Anschluss.

Beim ersten Besetztzeichen hatte ich noch Hoffnung – immerhin ist jemand vor Ort. Meine Überlegung beim ersten Freizeichen-Flop: Vielleicht geht der Beamte gerade einem Bedürfnis nach. Beim zweiten Besetztton: Ein anderer Steuerpflichtiger war schneller als ich. Beim zweiten Freiton-Fehlschlag: Der überlastete Mitarbeiter wurde just von einem Aktenberg erschlagen. Oder feiert seinen Geburtstag im Büro. Am dritten Tag will ich nur noch eins wissen: Ist da jemand?

Schließlich rufe ich in der Zentrale an. Ein mitfühlender Vermittler tröstet mich: Bei dem Kollegen mit besagter Nummer herrsche reger Publikumsverkehr, und darum habe er kaum Zeit zum Telefonieren. Für meine Frage, ob man Vier-Augen-Gespräche und Telefondienst nicht trennen sollte, fühlt sich der Mann in der Zentrale nicht zuständig.

Einen Tag später erreiche ich über eine andere Durchwahl eine andere Finanzbeamtin. Auch sie gibt sich verständnisvoll. Doch meine Belege? Sind verschwunden. Wenn sie noch auftauchen, will man mich anrufen. Sollte ich allerdings nicht gleich ans Telefon gehen, liebe Leute vom Amt: Bitte mehrmals versuchen, nicht vorschnell aufgeben. Ich bin ganz sicher da – und nicht im Nirgendwo.

Lüttje Lage: Hier finden Sie weitere lustige Texte aus unserer Serie

Von Michael Zgoll