Lüttje Lage: Jeder Schauer ist willkommen

Liebe Wettermoderatoren in Funk und Fernsehen, verehrte Wetterapp-Propheten und allseits geschätzte Wettermelder in Printprodukten – ich glaube, ihr müsst umdenken. Solltet euch schleunigst von vertrauten Sprechmustern und Schreibweisen lösen. Immer wieder fallen in euren Prognosen Sätze wie „Es drohen Schauer“. Oder: „Es muss vereinzelt mit Niederschlägen gerechnet werden.“ Drohen? Muss? Sollte es nicht längst heißen: „Es darf mit Niederschlägen gerechnet werden?“ Und sind Schauer ob des zweiten trockenen Sommers in Folge nicht hochwillkommen?

Klar: Wer an der Nordsee urlaubt, eine Gartenparty plant oder einen Biergarten betreibt, empfindet Schauer als bedrohlich. Dem können sie gestohlen bleiben. Doch traurige Tatsache ist: In sechs von bislang knapp acht Monaten des Jahres 2019 hat‘s in Niedersachsen unterdurchschnittlich gepladdert. Wälder, Felder, Gärten, Grundwasserbrunnen, Talsperren – sie alle könnten einen ganz großen Schluck aus der Pulle gebrauchen, gern drei Wochen feinsten Landregen. Doch der hält sich bedeckt.

Ganz aktuell schreibt der Online-Wetterdienst meines Vertrauens: „In den nächsten Tagen ist im Raum Hemmingen nicht mit Niederschlag zu rechnen. Die Sonne scheint von einem nahezu wolkenlosen Himmel, schönes Wetter also.“ Das hätte ich bis vor zwei Jahren noch bedenkenlos unterschrieben – doch was bedeutet schönes Wetter in Zeiten des Klimawandels? In einer Lüttjen Lage zu Jahresanfang hatte ich mir für 2019 ganz viel Regen gewünscht, vor allem in den kühlen Monaten, vor allem jenseits der Wochenenden. Aber bislang war dieser Wunsch nur eins: ein Schlag ins Wasser.

Also, liebe Meteorologen, bitte verwendet bei euren Wetterprognosen künftig Formulierungen wie: „Die Region Hannover darf auf Schauer hoffen.“ Auch ein Niederschlagsgebiet mit stundenlangem Dauerregen könnt ihr uns ruhig als freudiges Ereignis verkaufen. Nur bei Sturmböen, Starkregen und Hagel solltet ihr eine Ausnahme machen - damit dürft ihr uns weiterhin drohen.

Von Michael Zgoll