"Lüttje Lage": Jenseits von Schlesien-Holstein

Meine drei Töchter saßen am Küchentisch. Eine von ihnen sollte für die Schule alle Bundesländer nebst Hauptstädten auswendig lernen. Eine sinnvolle, lohnenswerte Aufgabe, finde ich. Schließlich ist die Geografie die Mutter der Ortskenntnis, und man tut gut daran, das Land zu kennen, in dem man lebt.

„Bayern, München“, sagte sie. Das war noch einfach, der Bundesliga sei Dank. „Niedersachsen, Hannover“, wusste die zweite. Ich nickte wohlgefällig. „Dann gibt es noch … äh … das da ganz oben im Norden“, sagte die dritte, „dieses Nordrhein-Westfalen.“ Ich hob eine Augenbraue.

„Genau, und die Hauptstadt von Nordrhein-Westfalen da oben im Norden ist Bremen“, sagte die nächste. „Quatsch, Bremen ist die Hauptstadt von Mecklenburg-Vorpommern, ganz im Westen“, korrigierte ihre Schwester. „Und Schwerin ist die Hauptstadt von Schleswig-Anhalt, das kann man sich gut merken, beginnt alles mit ,Sch…‘“, fügte sie belehrend hinzu. Es ist doch immer schön, wenn ältere Geschwister das Licht ihres Wissens über den jüngeren leuchten lassen.

Sie erkoren dann noch Brandenburg zur Hauptstadt von Thüringen, und bei Sachsen waren sie sich nicht ganz sicher, ob die Hauptstadt nun Magdeburg war oder Prag, aber Magdeburg verorteten sie dann doch eher in Rheinland-Westfalen. Als ich eingriff und sagte: „Ihr meint Mainz in Rheinland-Pfalz!“, sagten sie, das sei patriarchalische Bevormundung, und ich solle sie nicht vom selbstbestimmten Lernen abhalten.

Ich schwieg fortan still und lernte noch eine Menge über Schlesien-Holstein und über unser schönes Bundesland Österreich in der ehemaligen DDR. An dieser Stelle möchte ich solidarische Grüße an alle Erdkundelehrer richten, die schier Übermenschliches leisten. Erleichtert nahm ich zur Kenntnis, dass die deutschen Flüsse erst in der nächsten Woche dran sind. Bis dahin könnte ich ein paar Tage Urlaub dringend gebrauchen. Am besten in Hessiens Hauptstadt Brundenberg, die liegt sehr idyllisch zwischen Moldau und Ith.

