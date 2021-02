Lüttje Lage: Kein Fashion-Frühling in Sicht

Hannover

Gerade ist die Fashion Week in Berlin zu Ende gegangen. Weitgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Das gilt auch für die Pariser Modewoche, die gerade läuft. Frühlingsmode ist nicht gerade das Topthema der Zeit. Aus Berlin und Paris ist allenfalls zu hören, dass die Größen XS und S kaum noch nachgefragt werden. Außerdem dreht sich modisch sehr viel um sogenannte Homewear – gemütliche Hausanzüge in Samt, Nickiqualität oder für Anspruchsvolle in Sommerkaschmir.

Sandalen im Kommen

Die Modemacher haben schnell reagiert auf Homeoffice, gestrichene Businessdinner, Partys oder Bürobesuche. Ein Hersteller von Sandalen, die unsere Generation bis heute als lebenslanges No-Go bezeichnen würde, die aber schon länger eine Renaissance bei der jüngeren Generation erleben, setzt gewissermaßen als Corona-Edition auf Exemplare mit Lammfell. Beim langen Sitzen auf unbequemen Stühlen in der häuslichen Büroküche werden halt schnell die Füße kalt.

Gemütlichkeit ist Trend

Und auch die Ausgaben der Modezeitschriften widmen sich in dieser Saison weniger dem modischen Kommen und Gehen. Trends sind vielmehr Strickmuster, Nähtutorials und Nachhaltigkeit. Kaum neue Kollektionen, die nicht lässig und gemütlich sind. Wer braucht schon Blümchenstilettos und knallgrüne Lederhotpants zwischen Legolandschaft und Laptop?

Nicht länger warten mit dem Kaufen

Mode ist natürlich wirklich nicht das Wichtigste, aber irgendwie ist es trotzdem trostlos, sich nicht mit einem neuen Teil glücklich zu machen. Sogar meine Freundin Birgit, ein echter Shoppingmuffel, fängt an zu klagen. Sie braucht nichts, sie mag auch keine vollen Geschäfte, aber sie will sich jetzt endlich mal wieder etwas kaufen. Zumal der ganze Lockdown ja auch für ein kleines finanzielles Polster gesorgt hat. Das, sagt Birgit, sei sie nicht gewohnt, das müsse weg. Sie mag nicht länger warten und hat jetzt – auch ganz entgegen ihrer Gewohnheiten – online geordert. Keine Bürobluse, es ist ein Hausanzug geworden, der aus Sommerkaschmir. Gleich in zwei Farben. Man gönnt sich ja sonst nichts. Mit dem Fashion-Frühjahr jedenfalls haben wir damit abgeschlossen.

Von Susanna Bauch