Lüttje Lage: Kein Verzicht in Sicht

Hannover

Zwischen den Jahren treffen wir uns eigentlich immer zu Weihnachtsnachlese und Silvesterupdate. Diesmal musste das etwas freudloser über Zoom laufen. Es ist einfach nicht Dasselbe. Aber das wissen wir ja nun seit Monaten. Das Fest haben wir alle ganz gut hinter uns gebracht, Kinder und Enkel glücklich, Eltern nach Festtagsstreit versöhnt und vollgefuttert. Das ist immer das erste Thema, egal ob analog oder digital. Zu den Weihnachtspfunden kommen in diesem Jahr allerdings noch die Corona-Kilos. Und da sind wir echt froh, dass im Videochat eigentlich nur die Frisur halbwegs sitzen muss.

Karin bringt es trotzdem auf den Punkt. Alle haben ordentlich zugelegt, manchen steht das sogar gut, den meisten eher nicht so. Aber, auch da sind wir uns alljährlich einig, wer will schon so diszipliniert und schmallippig herumlaufen, freudloses Dasein fristen, nur, um der Waage standzuhalten. Wir mögen sie einfach nicht, diese Frauen, deren aufregendstes Shoppingerlebnis ein dunkelblaues Basicshirt ist. In Größe S. Und so reden wir uns gerne ein, dass die wahren Genießerinnen, die Frauen, die zu leben verstehen, eben immer gerne etwas mehr mitnehmen. Von allem.

Anzeige

Allerdings ist diesmal auch kein Verzicht in Sicht. Keine von uns will das neue Jahr wie bislang üblich mit Diät, Nichtrauchen oder Kaffee- und Rotweinabstinenz beginnen. In dem Modus „wenn sonst schon nichts geht ...“ haben wir uns ganz komfortabel eingelebt. Es gibt irgendwie keinen Grund, etwas zu ändern. Raus geht ohnehin keine mehr, mit den Haaren wird das vermutlich auch noch lange so bleiben. Die Silvesterparty wird durch Gesellschaftsspiele via Zoom ersetzt, und vermutlich werden die Wellensittiche von Paula mehr Romantik haben als wir zum Start in 2021.

Die Jugend, immer gerne sehr direkt (und natürlich sehr schlank), macht uns Hoffnung. Als Risikogruppe in mehrfacher Hinsicht könnten wir ja auf die Corona-Impfung setzen – auch in mehrfacher Hinsicht. Es werde nämlich kolportiert, dass zu den leichten Nebenwirkungen auch Gewichtsverlust zähle. So wird das noch was mit 2021!

Lüttje Lage: Hier finden Sie weitere lustige Texte aus unserer Serie

Von Susanna Bauch