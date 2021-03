"Lüttje Lage": Keine Bäume gegen Blech

Man fragt sich ja schon manchmal in diesen Zeiten, wo das Positive bleibt. Nun: Hier ist es.

Irgendwann in diesen Wochen bemerkte eine Frau aus der Südstadt, dass in ihrem Häusercarré ein paar Arbeiter an einer wunderschönen großen, alten Birke herumsägten. Das fand sie nicht in Ordnung, denn schließlich brauchen die Menschen in unseren zugebauten Städten jedes Fitzel Grün, um atmen zu können. Sie ging hin und fragte die Leute, was sie da täten. Sie erfuhr, die alte Birke und noch eine jüngere daneben müssten für eine Tiefgarage weichen.

Birken gegen Blech? Die Frau rief bei der Stadtverwaltung an. Dort bekam sie die Auskunft, dass für das fragliche Grundstück keine Baumfällung genehmigt sei. Nun handelte es sich bei dem fraglichen Tag um einen Freitag, und in der Behörde hieß es, jetzt könne man nicht mehr viel tun.

Aber die Frau gab nicht auf. Sie klingelte bei dem Hausbesitzer. Dort wurde sie abgewimmelt. Sie bemühte die Polizei. Die Polizei sagte, zuständig sei die Stadtverwaltung. Es war zum Verzweifeln. Deswegen rief die Frau bei uns in der Redaktion an. Manchmal kann die Zeitung ja ein bisschen was bewegen.

Wir erwischten noch jemanden im Presseamt. Hm, hieß es dort zuerst, Freitag, schon fast halb fünf, was solle man machen? Und die Verwaltung verfüge auch nicht über eine schnelle Eingreiftruppe. Kurz war es still in der Leitung. Doch dann – man konnte es fast hören – packte dort im Rathaus jemanden der Ehrgeiz.

Und nach einer Stunde kam die gute Nachricht: Die Arbeiten wurden gestoppt. Das Grünflächenamt hatte doch noch einen seiner Sheriffs losgeschickt. Der alte Baum wird wohl nicht mehr zu retten sein, aber der jüngere bleibt verschont. Der Hausbesitzer, der ohne Erlaubnis sägen ließ, kann sich jetzt auf ein hoffentlich saftiges Bußgeld freuen. Und die Verwaltung bedankte sich bei der Dame aus der Südstadt für ihre Hartnäckigkeit.

Auch wenn man nur ein kleines Stück der Welt verändert, verändert man die Welt.

Hier finden Sie weitere lustige Texte aus unserer Serie.

Von Bert Strebe