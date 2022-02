"Lüttje Lage": Keine Panflöte am Südschnellweg

Angeblich wird unsere Welt ja durch einen sensiblen Gebrauch von Sprache täglich besser. Ich will darum noch einen Schritt weitergehen und auch meine Gedanken kritisch hinterfragen. Für eine innerlich ausgestoßene Verwünschung möchte ich aufrichtig Abbitte leisten bei unserer Stadtverwaltung.

Ich hatte nämlich beim ersten Blick auf den HAZ-Artikel eines geschätzten Kollegen nur gelesen, dass die Abfahrt des Südschnellweges in Döhren gesperrt wird. „Hrmpf!“, dachte ich da bei mir. Ich bin nämlich ein passionierter Autofahrer. Man muss dazu wissen, dass ich auch ein alternder, weißer Mann bin. Jemand, dem sein Nackensteak mehr bedeutet als korrektes Genderdeutsch. Lange habe ich auch geraucht und sogar Plastiktüten benutzt. Bei so viel moralischer Verworfenheit kommt es auf das Auto gar nicht mehr an.

Jedenfalls hatte ich sofort den Verdacht, dass unser Oberbürgermeister auf der Schnellwegabfahrt wieder einen seiner „Experimentierräume“ einrichten will. Es hätte ja durchaus sein können, dass dort mitten auf der Straße dringend ein Mann mit weiß geschminktem Gesicht in eine Panflöte pusten muss, um Hannover kulturell auf die Beine zu helfen.

In den Augen vieler wohlmeinender Menschen ist es kein zu hoher Preis, wenn Autos dafür dann von Ricklingen bis zum Seelhorster Kreuz durchfahren müssen, ohne bei McDonald’s einen Stopp einlegen zu können. Zwei bis drei Panflötenspieler rechtfertigen dann schon eine Vollsperrung der A2. So viel Einsatz für Kultur ist gar nicht selbstverständlich in einer Stadt, die ihr Historisches Museum im Frühjahr 2020 weitgehend geschlossen hat, für Bauarbeiten, die Ende 2022 möglicherweise beginnen.

Dann aber las ich, dass die Schnellwegabfahrt nicht wegen eines Panflöteneinsatzes, sondern wegen des anstehenden Tunnelbaus gesperrt wird. Voller Scham und Reue bekenne ich, dass ich meinen eigenen Vorurteilen erlegen bin. Bitte denken Sie nicht zu schlecht von mir. Mit meinem Auto tanke ich immerhin vorwiegend Bio-Erdgas.

Von Simon Benne