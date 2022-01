Lüttje Lage: Keine Scheine

Über den Jahreswechsel habe ich ein Objektiv verkauft. Der Interessent ließ mir zwei Zweihunderter da. Ich trage nie solch große Scheine bei mir und wollte sie schnell wieder loswerden, stellte mich also bei meiner Bank an den Einzahlungsautomaten. Vor mir war ein Vater dran, der seinem etwa fünfjährigen Sohn am Automaten das Bankwesen erklärte. Ich sagte nichts. Als ich endlich an der Reihe war, teilte mir der Einzahlungsautomat mit, dass er keine Einzahlungen annehmen würde.

Ich wechselte rüber zur Schlange am einzigen Schalter. Vor mir hatte ein Herr mit grauem Haar viele Fragen, die junge Frau hinter dem Schalter war noch unsicher. Sie ging mehrfach in eines der hinteren Büros und zog Erkundigungen ein. Dort musste eine Person sitzen, die alles wusste, aber sich nicht zeigen wollte. Der Staffellauf ins Hinterzimmer zog sich hin. Ich summte ein Lied. Nur die Ruhe.

Bevor es Mittag wurde, war ich doch noch dran. „Ich möchte diese beiden Scheine einzahlen. Der Automat wollte nicht.“

„Ja“, sagte die junge Frau, „das Geldfach ist voll. Die Menschen haben wohl sehr viel eingezahlt über den Jahreswechsel.“

Ich sagte leise: „Dann leeren Sie das Fach doch bitte.“

Sie sagte: „Das können wir nicht. Das macht eine Fremdfirma.“

Ich antwortete: „Dann möchte ich hier bei Ihnen bitte diese beiden Scheine einzahlen.“

Sie musste leider ablehnen. Irgendwas war mit dem Tresor. „Ich muss Sie bitten in unsere Filiale in Kirchrode oder in die City zu gehen.“

Ich schaute mich um. War ich in diese Fernsehsendung „Vorsicht, Kamera“ geraten? Nichts. Und das war auch alles kein Traum. Ich nahm meine zwei Zweihunderter und ging. „Vielleicht ist das alles wegen Omikron“, dachte ich so vor mich hin. „Vielleicht nehmen Banken gar keine Scheine mehr an. Ob Karl Lauterbach davon weiß?“

Von Hans-Peter Wiechers